Uğur Yücel Azınlıkta Kaldık ile sahnelere dönüyor
Sinema oyuncusu; senarist ve yönetmen Uğur Yücel, Azınlıkta Kaldık adlı stand-up gösterisini 19 yıl sonra yeniden sahnelemeye hazırlanıyor. Usta oyuncu, günümüze uyarladığı gösterisiyle ilk kez 15 Ağustos’ta Ayvalık’ta seyirci karşısına çıkacak.
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1Uğur Yücel’in sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören tek kişilik gösterisi Azınlıkta Kaldık, 19 yıl aradan sonra geri dönüyor.
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2Usta oyuncunun günümüze uyarladığı gösteri, ilk kez 15 Ağustos’ta Ayvalık Amfi Tiyatro’da seyirciyle buluşacak.
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3Havlucu Mehmet, Köşk Emin gibi unutulmaz karakterlerin yer aldığı Azınlıkta Kaldık 21 Ağustos’ta Kuşadası’nda, 24 Ağustos’ta Datça’da ve 25 Ağustos’ta da Bodrum’da sahnelenecek.
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Şu sıralar Ayvalık’ta eski görüntülerini izleyerek sahne hazırlığı yapan Uğur Yücel, ilk günkü gibi heyecanlı olduğunu söylüyor.
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5Tiyatro sahnesinden uzak kaldığı için pişmanlık duyan sanatçı, “Hata ettiğimi düşünüyorum. Dizi, film vesaire yaparken elimde hazır bir oyunum olmalıydı. Hatta bu dizi işlerini fazla uzattık. İlk gençlikte hedeflediğim edebiyat, tiyatro ve yoğun sinema ortamından uzağa düştüm. Şimdi seyircinin tepkisinden farklı bir haz duyacağımı hissediyorum. Çok uzak kalmışım diyeceğim galiba” diyor.
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61977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başlayan ve bugüne kadar sayısız projede rol alan Uğur Yücel son olarak Yüzleşme dizisinde Fikret Kalenderoğlu karakterine hyat verdi.