Ukrayna Eurovision birincisi Jamala Türkiye'de

Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla önce Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı. Ardından Türkiye'ye geldi.

Haberler 01.03.2022 - 14:15

Ukrayna Eurovision birincisi Jamala Türkiye'de - 1

'nın 'ya saldırısı sonrası ülkesinden ayrılan Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala önce Romanya'ya geçti. Ünlü şarkıcı ardından soluğu Türkiye'de aldı.

Ukrayna Eurovision birincisi Jamala Türkiye'de - 2

Sosyal medyadan açıklama yapan Jamala, Türk halkına ve yetkililere teşekkür etti.

Ukrayna Eurovision birincisi Jamala Türkiye'de - 3

Jamala daha önce ise, “Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. ‘Neden?’ diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” demişti. 


Ukrayna Eurovision birincisi Jamala Türkiye'de - 4

Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör" diye konuşmuştu.


Ukrayna Eurovision birincisi Jamala Türkiye'de - 5

Jamalar sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum”

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