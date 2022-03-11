Ukrayna lideri Zelenski'nin dizisine 15 ülkeden talep

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin siyasete girmeden önce başrolü oynadığı Halkın Hizmetkârı isimli dizisi bir haftada 15 ülkeye satıldı. Dizinin haklarını elinde bulunduran şirket 20 ülkeyle de görüşme halinde olduklarını belirtti.

Haberler 11.03.2022 - 09:15

Ukrayna lideri Zelenski'nin dizisine 15 ülkeden talep - 1

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin siyasete girmeden önce kendi ülkesinde yayınlanan ve başrolde oynadığı dizisi alkın Hizmetkârı gündemde.

Ukrayna lideri Zelenski'nin dizisine 15 ülkeden talep - 2

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası tüm dünyanın gözlerini çevirdiği Zelenski’nin popülerliğyle dizi 15 ülkeye satıldı.


Ukrayna lideri Zelenski'nin dizisine 15 ülkeden talep - 3

BBC Türkçe'nin haberine göre; Dizinin yayın haklarını elinde bulunduran İsveçli şirket, geçen hafta tekrar popüler olan diziyi çeşitli ülkere sattıklarını ve birçok ülkeyle de görüşme aşamasında olduklarını vurguladı.


Ukrayna lideri Zelenski'nin dizisine 15 ülkeden talep - 4

AFP'ye bir açıklama yapan Eccho Rights isimli ajansın ortaklarından Nicola Soderlund, 15 ülkeye satış dışında 20 ülkeyle de görüşme halinde olduklarını açıkladı.


Ukrayna lideri Zelenski'nin dizisine 15 ülkeden talep - 5

Türkçe karşılığına göre adı Halkın Hizmetkârı olan dizi 2015 - 2019 yılları arasında yayınlandı. Zelenskiy, dizide tarih öğretmeni Vasiliy Goloborodko’yu canlandırıyordu ve açıklamalarıyla halkın oylarını alarak devlet başkanı seçiliyordu.

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