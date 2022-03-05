Ukrayna'nın Lviv Müzesi'ne metal plakalı önlem

Savaşlar ülkelerin ne yazık ki kültürel mirasını, tarihi yapılarını da tahrip ediyor. Ukrayna'nın Lviv kentinde çalışanlar, etnografya müzesini koruyabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Müzenin dış cephesi ve pencerelerine metal paneller yerleştirildi.

Haberler 05.03.2022 - 10:35

Ukrayna'nın Lviv Müzesi'ne metal plakalı önlem - 1

Rus ordusunun Lviv'e de topyekün saldırı başlatması endişesi var. Etnoğrafya müzesi çalışanları bunun için önlem aldı.


Ukrayna'nın Lviv Müzesi'ne metal plakalı önlem - 2

Ukrayna kültürünün önemli tarihi eserlerinin sergilendiği müzenin binası da eşsiz olarak niteleniyor.


Ukrayna'nın Lviv Müzesi'ne metal plakalı önlem - 3

Tavan süslemeleri ve mozaikleri 20'inci yüzyılın başından kalma.


Ukrayna'nın Lviv Müzesi'ne metal plakalı önlem - 4

Müze müdürü Stepan Pavluk Petroviç, binanın, doğrudan roket veya füze saldırısına dayanamayacağını söyledi.


Ukrayna'nın Lviv Müzesi'ne metal plakalı önlem - 5

Petroviç, "Füze saldırısından korunamayız. Ama yakın bölgelere düşen füzelerin şok dalgasından korunabiliriz. Burada avrupalı meslektaşlarımızı ve ziyaretçileri kıskandıran muhteşem bir koleksiyonumuz var. Bu tarihi eserleri Putin'den korumak için önlem alıyoruz" açıklamasında bulundu.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER