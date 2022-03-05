Ukrayna'nın Lviv Müzesi'ne metal plakalı önlem

Haberler 05.03.2022 - 10:35
Rus ordusunun Lviv'e de topyekün saldırı başlatması endişesi var. Etnoğrafya müzesi çalışanları bunun için önlem aldı.
Ukrayna kültürünün önemli tarihi eserlerinin sergilendiği müzenin binası da eşsiz olarak niteleniyor.
Tavan süslemeleri ve mozaikleri 20'inci yüzyılın başından kalma.
Müze müdürü Stepan Pavluk Petroviç, binanın, doğrudan roket veya füze saldırısına dayanamayacağını söyledi.
Petroviç, "Füze saldırısından korunamayız. Ama yakın bölgelere düşen füzelerin şok dalgasından korunabiliriz. Burada avrupalı meslektaşlarımızı ve ziyaretçileri kıskandıran muhteşem bir koleksiyonumuz var. Bu tarihi eserleri Putin'den korumak için önlem alıyoruz" açıklamasında bulundu.