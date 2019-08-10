Ülke haritaları neye benziyor?

Ülkeleri bir şekle benzetmek isteseniz neye benzetirdiniz? Alman YouTube kullanıcısı Zackabier, bu soruya yanıt bulmak için haritalar üzerinde çizimler yaptı. İşte ortaya çıkan sonuç...
-
Bulgaristan
-
Hırvatistan
-
Rusya
-
Estonya
-
Finlandiya
-
Sırbistan
-
İtalya
-
Kıbrıs
-
Büyük Britanya
-
Danimarka
-
Fransa
-
Slovenya
-
Gürcistan
-
Norveç
-
Romanya
-
Almanya
-
Polonya
-
Yunanistan
-
Kazakistan
-
Montenegro
-
Liechtenstein
-
Belçika
-
Çekya
-
Ermenistan
-
Letonya
-
Belarus
-
Litvanya
-
Moldova
-
Ukrayna