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Ülke haritaları neye benziyor?

Ülkeleri bir şekle benzetmek isteseniz neye benzetirdiniz? Alman YouTube kullanıcısı Zackabier, bu soruya yanıt bulmak için haritalar üzerinde çizimler yaptı. İşte ortaya çıkan sonuç...

  • 1

    Bulgaristan
  • 2

    Hırvatistan
  • 3

    Rusya
  • 4

    Estonya
  • 5

    Finlandiya
  • 6

    Sırbistan
  • 7

    İtalya
  • 8

    Kıbrıs
  • 9

    Büyük Britanya
  • 10

    Danimarka
  • 11

    Fransa
  • 12

    Slovenya
  • 13

    Gürcistan
  • 14

    Norveç
  • 15

    Romanya
  • 16

    Almanya
  • 17

    Polonya
  • 18

    Yunanistan
  • 19

    Kazakistan
  • 20

    Montenegro
  • 21

    Liechtenstein
  • 22

    Belçika
  • 23

    Çekya
  • 24

    Ermenistan
  • 25

    Letonya
  • 26

    Belarus
  • 27

    Litvanya
  • 28

    Moldova
  • 29

    Ukrayna
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