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Ülkelere göre kahve gelenekleri

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Bugün tüm dünyada kahve günü olarak kutlanıyor. Peki hangi ülkede hangi kahve içilir? Ülkelerin geleneksel kahveleri nasıl hazırlanır? İşte dünyanın 15 farklı ülkesinden geleneksel kahveler...

  • 1

    Türk kahvesi, cezvede hazırlanır ve filtresiz olarak küçük fincanlarda servis edilir. Peki, dünyanın farklı ülkelerinde ne tür kahveler içilir? İşte farklı kahve gelenekleri...

  • 2

    Kaffeost - Finlandiya

     

    Finlandiya’da sıcak kahvenin üzerine peynir parçaları koyma geleneği sürdürülüyor.

  • 3

    Yuanyang - Malezya

    Soğuk ya da sıcak olarak servis edilen kahve, siyah kahve, Hong Kong stili sütlü çay, siyah çay ve süt karışımı şeklinde içiliyor.

  • 4

    Flat White - Avusturya

    Latteye benzeyen bu içecek, hacim olarak biraz daha küçüktür. Bir fincan espresso üzerine süt köpük dökülerek yapılır.

  • 5

    Frappé - Yunanistan

     

    1957'de bir Nescafe temsilcisi tarafından icat edilen frappé, Yunanistan'da, süt köpüğünün içine koyulan buzlu kahveden oluşan popüler bir yaz içeceğidir.

  • 6

    Espresso Romano - İtalya

    Gerçek bir İtalyan espressosu, java kahvesinin lezzetini ortaya çıkaracağı söylenen bir dilim limonla birlikte içilir.

  • 7

    Cà phê đá - Vietnam

     

    Çok tatlı ve çok sert olduğu bilinen bu buzlu Vietnam kahvesi, kahvenin bir fincan yoğun kıvamlı süt içine konulup buzla birlikte servis edilmesi şeklinde hazırlanır. 

  • 8

    Café de Olla - Meksika

     

    Piloncillo (rafine edilmemiş şeker kamışı şekeri) içeren geleneksel Meksika kahvesi, tarçın çubuğuyla pişirilir ve kahvenin tadını ortaya çıkardığı düşünülen kil bardağında servis edilir.

  • 9

    Café Touba - Senegal

     

    Gine biberi ve bazen de karanfille tatlandırılan bir içecektir. Baharatlar kahve çekirdekleri ile karıştırılır ve kavrulur, daha sonra öğütülür, filtrelenir.

  • 10

    Cafezinho - Brazil

     

    Espressoya benzeyen bir içecektir. Aradaki tek fark, kahvenin şekerle demlenmesidir.
  • 11

    Cafe Bombon - İspanya

    Kahveyi şekerli sevenlere hitap eden bir içecektir. İspanyol kahvesi, koyu ve şekerlidir, kahvenin içine yoğun süt karıştırılarak hazırlanır.

  • 12

    İrlanda kahvesi

    Bir kahve kokteyli olan bu içecek, sıcak kahve, İrlanda viskisi, şekerden oluşur ve üzeri kalın bir kremayla kaplanır.

  • 13

    Wiener Mélange - Avusturya

    Kapuçinoya benzeyen bu içecek, köpük haline getirilmiş süt, çırpılmış krema ve kakao tozu ile kaplanmış espressodur.

  • 14

    Café au lait - Fransa

     

    Fransızlar sabahları süt ve taze demlenmiş kahve içmeyi seviyorlar. Kahve, içine kruvasan bandırmanın kolaylaşması için büyük fincanda servis ediliyor.

  • 15

    Baharatlı kahve - Fas

     

    Koyu kıvamlı kahve; kakule, karabiber, tarçın, karanfil gibi sıcak baharatları bir araya getiren kokulu karışımdır.

  • 16

    Café Cubano - Küba

    Küçük fincanda servis edilen bu sert kahve, espressonun şekerle karışımından oluşur.

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