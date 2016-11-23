Ülkelere göre kahve gelenekleri
ntv.com.tr
Bugün tüm dünyada kahve günü olarak kutlanıyor. Peki hangi ülkede hangi kahve içilir? Ülkelerin geleneksel kahveleri nasıl hazırlanır? İşte dünyanın 15 farklı ülkesinden geleneksel kahveler...
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1
Türk kahvesi, cezvede hazırlanır ve filtresiz olarak küçük fincanlarda servis edilir. Peki, dünyanın farklı ülkelerinde ne tür kahveler içilir? İşte farklı kahve gelenekleri...
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2
Kaffeost - Finlandiya
Finlandiya’da sıcak kahvenin üzerine peynir parçaları koyma geleneği sürdürülüyor.
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3
Yuanyang - Malezya
Soğuk ya da sıcak olarak servis edilen kahve, siyah kahve, Hong Kong stili sütlü çay, siyah çay ve süt karışımı şeklinde içiliyor.
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4
Flat White - Avusturya
Latteye benzeyen bu içecek, hacim olarak biraz daha küçüktür. Bir fincan espresso üzerine süt köpük dökülerek yapılır.
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5
Frappé - Yunanistan
1957'de bir Nescafe temsilcisi tarafından icat edilen frappé, Yunanistan'da, süt köpüğünün içine koyulan buzlu kahveden oluşan popüler bir yaz içeceğidir.
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6
Espresso Romano - İtalya
Gerçek bir İtalyan espressosu, java kahvesinin lezzetini ortaya çıkaracağı söylenen bir dilim limonla birlikte içilir.
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7
Cà phê đá - Vietnam
Çok tatlı ve çok sert olduğu bilinen bu buzlu Vietnam kahvesi, kahvenin bir fincan yoğun kıvamlı süt içine konulup buzla birlikte servis edilmesi şeklinde hazırlanır.
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8
Café de Olla - Meksika
Piloncillo (rafine edilmemiş şeker kamışı şekeri) içeren geleneksel Meksika kahvesi, tarçın çubuğuyla pişirilir ve kahvenin tadını ortaya çıkardığı düşünülen kil bardağında servis edilir.
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9
Café Touba - Senegal
Gine biberi ve bazen de karanfille tatlandırılan bir içecektir. Baharatlar kahve çekirdekleri ile karıştırılır ve kavrulur, daha sonra öğütülür, filtrelenir.
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10
Cafezinho - Brazil
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11
Cafe Bombon - İspanya
Kahveyi şekerli sevenlere hitap eden bir içecektir. İspanyol kahvesi, koyu ve şekerlidir, kahvenin içine yoğun süt karıştırılarak hazırlanır.
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12
İrlanda kahvesi
Bir kahve kokteyli olan bu içecek, sıcak kahve, İrlanda viskisi, şekerden oluşur ve üzeri kalın bir kremayla kaplanır.
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13
Wiener Mélange - Avusturya
Kapuçinoya benzeyen bu içecek, köpük haline getirilmiş süt, çırpılmış krema ve kakao tozu ile kaplanmış espressodur.
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14
Café au lait - Fransa
Fransızlar sabahları süt ve taze demlenmiş kahve içmeyi seviyorlar. Kahve, içine kruvasan bandırmanın kolaylaşması için büyük fincanda servis ediliyor.
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15
Baharatlı kahve - Fas
Koyu kıvamlı kahve; kakule, karabiber, tarçın, karanfil gibi sıcak baharatları bir araya getiren kokulu karışımdır.
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16
Café Cubano - Küba
Küçük fincanda servis edilen bu sert kahve, espressonun şekerle karışımından oluşur.