Uluslararası Türk Sinema Film Arşivi tehlike altında

09.07.2021 - 09:40
"DEPOLAMA ŞARTLARINA HAİZ DEĞİLDİR"
Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'den uzmanların katılımıyla arşivdeki filmlerin mevcut durumuna ilişkin hazırlanan raporda ise dikket çeken ifadeler yer aldı.
"Mekanlar koleksiyonların saklanmasına yönelik uygun depolama şartlarına haiz değildir. Filmlerin muhafaza edildiği alanlar, mevcut haliyle filmlerin korunmasına uygun ısı ve nem koşullarını sağlamamaktadır. Ortam koşullarının uygun olmaması karanlıkta paslanmayı, küflenmeyi körüklemiş durumdadır. Film depolarında yangın algılama ve söndürme sistemi bulunmamaktadır" tespitlerine yer verildi.
"BURASI, ASLINDA BİR KORUMA KURUMU"
Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Animasyon Tarihçisi Dr. Öğretim Üyesi Başak Ürkmez konuyla ilgili açıklama yaptı. Ürkmez"Bizim arşivimiz ulusal arşiv niteliğinde olan bir arşiv. Türkiye'nin filmlerinin neredeyse yüzde 90'ı bu arşivde saklanıyor. Yaklaşık 100 bin film var. Envanteri çıkarılmamış yaklaşık 2 bine yakın filmimiz var" dedi.
Başak Ürkmez "Her ülkenin ulusal film arşivleri vardır. Burası da Türkiye'nin ulusal film arşivi. Merkezimizde film yapımcılarının, Kültür Bakanlığı'nın, Genel Kurmay Başkanlığı'nın ve çeşitli kurumların filmleri var. Eser sahipleri istediğinde veriyoruz. Onlar dijitalleştiriyorlar ya da kanallarda gösterim gerçekleştiriyorlar. Burası bir koruma kurumu aslında" diye konuştu.