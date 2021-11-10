Uluslararası En İyi Film Oscar'ında aday sayısı rekoru kırıldı

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 10:19 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 10:23
Gelecek yıl 94’üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde Uluslararası En İyi Film kategorisinde yarışmak üzere 93 film aday gösterildi. Rekor sayıda ülkeden başvurunun yapıldığı Uluslararası En İyi Film kategorisinde Türkiye’nin Oscar adayı, Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan filmi oldu.
Geçen yıl 53 film için başvuru yapılmış, Türkiye’den de Mehmet Ada Öztekin'in 7. Koğuştaki Mucize filmi aday gösterilmişti.
Oscar ödüllerini belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin nihai resmi aday listesini birkaç hafta daha açıklaması beklenmiyor, ancak dün ilk tur oylamaya katılmak için gönüllü olan üyelere 93 film açıklandı.
Bu filmler, kategoride oy vermek için Los Angeles’ta yapılan toplu gösterimler yerine, üyelere özel çevrimiçi gösterim odasında oy verenlere sunulacak.
BEŞ FİLMLİK ADAY LİSTESİ SEÇİLECEK
Her filmin yeterli sayıda üye tarafından izlenmesini sağlamak için beşer kişilik izleme grupları oluşturuluyor. Her grup, 18 ya da 19 film seyrediyor. Kurala göre, bir üye seyrettiği 12 filmi oylamak zorunda.
İlk tur oylamaları 10 Aralık’ta başlayacak, 15 Aralık’ta sona erecek. Sonuçta 15 filmden oluşan kısa liste 21 Aralık’ta açıklanacak. İkinci turda ise beş filmin aday olarak gösterildiği kısa liste yayınlanacak.
İşte Oscar’ın Uluslararası En İyi Film kategorisi için aday film gönderen ülkeler ve seçtikleri filmler...
Türkiye: “Bağlılık Hasan,” Semih Kapanoğlu
Arnavutluk: “Two Lions to Venice,” Jonid Jorgji
Cezayir: “Heliopolis,” Djafar Gacem
Arjantin: “The Intruder,” Natalia Meta
Ermenistan: “Should the Wind Drop,” Nora Martirosyan
Avustralya: “When Pomegranates Howl,” Granaz Moussavi
Avusturya: “Great Freedom,” Sebastian Meise
Azerbaycan: “The Island Within”
Bangladeş: “Rehana,” Abdullah Mohammad Saad
Belçika: “Playground,” Laura Wandel
Butan: “Lunana: A Yak in the Classroom”
Bolivia: “The Great Moment,” Kiro Russo
Bosna Hersek: “The White Fortress,” Igo Drljaca
Brezilya: “Private Desert,” Aly Muritiba
Bulgaristan: “Fear,” Ivaylo Hristov
Kamboçya: “White Building,” Kavich Neang
Kamerun: “Hidden Dreams”
Kanada: “Drunken Birds,” Ivan Grovic
Çad: “Lingui, the Sacred Bonds”
Şili: “White on White,” Theo Court
Çin: “Cliff Walkers”
Kolombiya: “Memoria,” Apichatpong Weerasethakul
Kosta Rika: “Clara Sola,” Nathalie Alvarez Mesen
Hırvatistan: “Tereza37,” Danilo Serbedzija
Çekya: “Zatopek,” David Ondricek
Danimarka: “Flee,” Jonas Poher Rasmussen
Dominik: “Holy Beasts,” Laura Amelia Guzman and Israel Cardenas
Ekvador: “Submersible,” Alfredo Leon Leon
Mısır: “Souad,” Ayten Amin
Estonya: “On the Water,” Peeter Simm
Finlandiya: “Compartment No. 6,” Juho Kuosmanen
Fransa: “Titane,” Julia Ducournau
Gürcistan: “Brighton 4th,” Levan Koguashvili
Almanya: “I’m Your Man,” Maria Schrader
Yunanistan: “Digger,” Georgis Grigorakis
Haiti: “Freda”
Hong Kong: “Zero to Hero,” Jimmy Wan
Macaristan: “Post Mortem,” Peter Beregendy
İzlanda: “Lamb,” Valdimar Johansson
Hindistan: “Pebbles,” P.S. Vinothraj
Endonezya: “Yuni,” Kamila Andini
Lüksemburg: “Io sto bene,” Donato Rotunno
Malavi: “Fatsani: A Tale of Survival,” Gift Sukez Sukali
Malezya: “Hail, Driver!,” Muzzamer Rahman
Malta: “Luzzu,” Alex Camilleri
Meksika: “Prayers for the Stolen,” Tatiana Huezo
Montenegro: “After the Winter,” Ivan Bakrac
Fas: “Casablanca Beats,” Nabil Ayouch
Hollanda: “Do Not Hesitate,” Shariff Korver
Kuzey Makedonya: “Sisterhood,” Dina Duma
Norveç: “The Worst Person in the World,” Joachim Trier
Filistin: “The Stranger,” Ameer Fakher Eldin
Panama: “Plaza Cathedral,” Abner Benaim
Paraguay: “Nothing But the Sun,” Arami Ullon
Peru: “Powerful Chief,” Henry Vallejo
Polonya: “Leave No Trace,” Jan P. Matuszynski
Portekiz: “The Metamorphosis of Birds,” Catarina Vasconcelos
Romanya: “Bad Luck Banging or Loony Porn,” Radu Jude
Rusya: “Unclenching the Fists,” Kira Kovalenko
Suudi Arabistan: “The Tambour of Retribution”
Sırbistan: “Oasis,” Ivan Ikic
Singapur: “Precious Is the Night,” Wayne Peng
Slovakya: “107 Mothers,” Peter Kerekes
Slovenya: “Sanremo,” Miroslav Mandic
Somali: “The Gravedigger’s Wife,” Khadar Ahmed
Güney Afrika: “Barakat,” Amy Jephta
Güney Kore: “Escape From Mogadishu,” Ryoo Seung-wan
İspanya: “The Good Boss,” Fernando Leon de Aranoa
İsveç: “Tigers,” Ronnie Sandahl
İsviçre: “Olga,” Eli Grappe
Tayvan: “The Falls,” Chung Mong-hong
Thayland: “The Medium,” Banjong Pisanthanakun
Tunus: “Golden Butterfly,” Abdelhamid Bouchnak
Ukrayna: “Bad Roads,” Natalia Vorozhbyt
İngiltere: “Dying to Divorce”
Uruguay: “The Broken Glass Theory,” Diego Fernandez
Özbekistan: “2000 Songs of Farida”
Venezuela: “The Inner Glow,” Andres Eduardo Rodriguez and Luis Alejandro Rodriguez
Vietnam: “Dad, I’m Sorry”