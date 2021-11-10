Uluslararası En İyi Film Oscar'ında aday sayısı rekoru kırıldı

Oscar ödüllerini belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin nihai resmi aday listesini birkaç hafta daha açıklaması beklenmiyor, ancak dün ilk tur oylamaya katılmak için gönüllü olan üyelere 93 film açıklandı.

Bu filmler, kategoride oy vermek için Los Angeles’ta yapılan toplu gösterimler yerine, üyelere özel çevrimiçi gösterim odasında oy verenlere sunulacak.