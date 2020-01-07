UNESCO: Kültürel miras alanları hedef olamaz

ABD Başkanı Donald Trump ’ın İran’ın kültürel varlıklarını vurma tehdine ilişkin olarak bir açıklama da UNESCO 'dan geldi. Açıklamada, ABD ve İran’ın savaş döneminde kültürel varlıkları korumaya yönelik uluslararası sözleşmelere imza attığı hatırlatıldı. (1954 tarihli Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi kapsamında kültürel alanlara saldırılar savaş suçu olarak kabul ediliyor.)

UNESCO İran Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Hüccetüllah Eyyubi tarafından UNESCO’ya hitaben kaleme alınan bir mektupla Trump’ın davranışı eleştirildi. İran resmi haber ajansı IRNA mektupta “ABD Başkanı Trump, şaşırtıcı ve medeniyet dışı bir eylemle, İran'ı birkaç bin yıllık kültürel alanlarını yok etmekle tehdit etti” ifadesi kullanıldığını aktardı.



ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda “Eğer İran Amerikalılara ya da Amerikan varlıklarına saldırırsa, 52 İran hedefi belirledik (Yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 ABD vatandaşını temsilen). Bazıları İran ve İran kültürü için çok önemli olan bu hedefler çok hızlı ve çok güçlü bir şekilde vurulur” ifadesini kullanmıştı.