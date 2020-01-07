UNESCO: Kültürel miras alanları hedef olamaz

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın kültürel varlıklarını vurma tehdine ilişkin olarak bir açıklama da UNESCO'dan geldi. Açıklamada, ABD ve İran’ın savaş döneminde kültürel varlıkları korumaya yönelik uluslararası sözleşmelere imza attığı hatırlatıldı. (1954 tarihli Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi kapsamında kültürel alanlara saldırılar savaş suçu olarak kabul ediliyor.)
ABD Başkanı’nın açıklamaları müttefik İngiltere’den de tepki çekti. Başbakan Boris Johnson’ın sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada “Kültürel mirasın yok olmasını önlemek için uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır” ifadesini kullandı.
İngiliz yetkililer iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisinin çok önemli olduğunu ve görüşmelerin her düzeyde devam ettiğini vurguladı.