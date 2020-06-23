UNESCO listesindeki Anadalo'nun ilk Türk camisi Menuçehr Camii restore edilecek

DHA 23.06.2020 - 10:47
Minaresinde Kufi yazı türüyle ‘Bismillah’ yazan, Anadolu’daki ilk Türk camisi olan Ebu’l Manuçehr Camii, 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Ani kentini fethetmesinden sonra 'Ani Beyi' olarak atadığı Menuçehr tarafından 1072'de dikdörtgen planlı ve 2 katlı olarak yaptırıldı.
Tavanında Selçuklu dönemi yıldız motifleri bulunan ve sekizgen köşeli minareye 99 basamaklı merdivenle çıkılıyor. Ebu’l Menuçerh Camii, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle restore edilecek. Ebu’l Menuçerh Camii önünde; Kars Valisi Türker Öksüz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, restorasyon protokol sözleşmesini imzaladı. Ani Ören Yeri imza törenine AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç da katıldı.