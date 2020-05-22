UNESCO mirası Hevsel Bahçeleri'ne dökülen molozlar temizlendi

Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen, 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen moloz ve hafriyatlarla kirletilmişti.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, dökülen moloz ve hafriyatların kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Hevsel Bahçeleri 7 bin yıldır olduğu gibi tertemiz bir şekilde doğal hayata hizmet edecek" dedi.





