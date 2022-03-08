Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor

İzmir'de 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan ve yıkım kararı verilen Buca Cezaevi'nde yıkım işlemine başlandı.

Haberler - DHA 08.03.2022 - 15:27

Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 1

Geçen yıl 17 Mayıs'ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan Buca Cezaevi'nde yıkım başladı.

Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, yıkım işlemine başladı.

Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 3

İhaleyi alan firmanın yetkilileri, 45 gün içinde yıkım işlemini tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 4

62 YIL HİZMET VERDİ

62 yıl hizmet verilen yapının yerine yeşil alan, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı yapılması planlanıyor.

Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 5

YEŞİLÇAM FİLMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Öte yandan şehirleşmeyle mahallelerin arasında kalan Buca Cezaevi, 'Susuz Yaz' ve 'Ben Doğarken Ölmüşüm' gibi Yeşilçam filmlerine de ev sahipliği yaptı.

Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 6

Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler de geçmiş yıllarda Buca Cezaevi'nde yattı.

Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 7
Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 8
Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 9
Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 10
Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor - 11

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER