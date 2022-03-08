Ünlü filmlerin çekildiği Buca Cezaevi tarihe karışıyor

YEŞİLÇAM FİLMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Öte yandan şehirleşmeyle mahallelerin arasında kalan Buca Cezaevi, 'Susuz Yaz' ve 'Ben Doğarken Ölmüşüm' gibi Yeşilçam filmlerine de ev sahipliği yaptı.