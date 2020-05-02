Ünlü futbolcular Simpsons karakterine dönüştü

Dünyada 3 milyon 400 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle futbol ligleri durduruldu. Kimi liglerde son puan durumuna göre şampiyonlar ilan edildi, kimilerinde ise salgının gidişatına göre bekleme kararı verildi. Futboldan uzak kalınan bugünlerde İtalyan grafik tasarımcısı Stefano Monda'nın, yıldız futbolcuları ünlü çizgi dizi Simpsons karakterine dönüştürdüğü çizimler tekrar gündeme geldi. İşte Simpsons karakterine dönüşen ünlü futbolcular...
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