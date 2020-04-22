Ünlü isimlerin çizgi karakter karikatürleri

Corona virüs salgını nedeniyle birçok insan gibi karantinada olan sanatçı Dino Tomic, bu süreci fırsata çevirdi. Hırvat çizer evde olduğu dönemde17 ünlü ismi farklı çizgi karakterler olarak karikatürize etti. İşte Dino Tomic'in kaleminden aralarında Keanu Reeves, Billie Eilish, Elon Musk ve Donald Trump'ın da olduğu 17 farklı ismin 9'ar farklı çizgi film karikatürleri...

22.04.2020 - 11:09

John Wick (Keanu Reeves)
John Wick (Keanu Reeves)
Billie Eilish
Billie Eilish
The Rock (Dwayne Johnson)
The Rock (Dwayne Johnson)
Johnny Depp
Johnny Depp
Iron Man (Robert Downey Jr.)
Iron Man (Robert Downey Jr.)
Elon Musk
Elon Musk
Donald Trump
Donald Trump
Kim Jong-Un
Kim Jong-Un
Michael Jordon
Michael Jordon
Stan Lee
Stan Lee
Post Malone
Post Malone
Pewdiepie
Pewdiepie
Mike Tyson
Mike Tyson
Tiger King
Tiger King
Bob Ross
Bob Ross
Doctors
An Egg

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER