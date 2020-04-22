Ünlü isimlerin çizgi karakter karikatürleri

Corona virüs salgını nedeniyle birçok insan gibi karantinada olan sanatçı Dino Tomic, bu süreci fırsata çevirdi. Hırvat çizer evde olduğu dönemde17 ünlü ismi farklı çizgi karakterler olarak karikatürize etti. İşte Dino Tomic'in kaleminden aralarında Keanu Reeves, Billie Eilish, Elon Musk ve Donald Trump'ın da olduğu 17 farklı ismin 9'ar farklı çizgi film karikatürleri...
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