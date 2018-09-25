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Ünlü isimlerin okudukları kitaplar

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23 Eylül'de yazı geride kalıp sonbahara doğru ilerlerken tatilini tamamlayan ünlü isimler de yeni sezon için evlerine dönüş yaptı. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin bazıları yaz tatilinde okudukları kitapları ise sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte o paylaşımlara göre ünlülerin okudukları kitaplar...

  • 1

    Cem Yılmaz

    Ankita Titanik / Murat Menteş
  • 2

    Dilan Çiçek Deniz

    Buried Child / Sam Shepard
  • 3

    Aleyna Tilki

    Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
  • 4

    Engin Altan Düzyatan

    İkinci El Umutlar / Figen Şahin
  • 5

    Ezgi Mola

    Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
  • 6

    Nergis Kumbasar

    Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
  • 7

    Gupse Özay

    Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
  • 8

    Buse Terim

    Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
  • 9

    Damla Can

    Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
  • 10

    Hande Soral

    Frida / Barbara Mujica
  • 11

    Armağan Çağlayan

    Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
  • 12

    Simge Fıstıkoğlu

    Körlük / José Saramago

    Alıklar Birliği / John Kennedy Toole

    Sahilde Kafka / Haruki Murakami
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