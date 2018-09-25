Ünlü isimlerin okudukları kitaplar
ntv.com.tr
23 Eylül'de yazı geride kalıp sonbahara doğru ilerlerken tatilini tamamlayan ünlü isimler de yeni sezon için evlerine dönüş yaptı. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin bazıları yaz tatilinde okudukları kitapları ise sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte o paylaşımlara göre ünlülerin okudukları kitaplar...
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1Cem Yılmaz
Ankita Titanik / Murat Menteş
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2Dilan Çiçek Deniz
Buried Child / Sam Shepard
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3Aleyna Tilki
Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
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4Engin Altan Düzyatan
İkinci El Umutlar / Figen Şahin
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5Ezgi Mola
Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
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6Nergis Kumbasar
Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
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7Gupse Özay
Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
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8Buse Terim
Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
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9Damla Can
Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
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10Hande Soral
Frida / Barbara Mujica
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11Armağan Çağlayan
Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
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12Simge Fıstıkoğlu
Körlük / José Saramago
Alıklar Birliği / John Kennedy Toole
Sahilde Kafka / Haruki Murakami