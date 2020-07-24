Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler

Hiç Oscar alamamış olmasına rağmen Jim Carrey 3 adet Altın Küre ödülüne ve 9 adet MTV film ödülüne sahiptir.

Emrpire Magazine dergisi tarafından, "tüm zamanların en iyi 100 sinema yıldızı" listesine 54. sıradan girmiş, yine aynı yıl People Magazine tarafından "dünyadaki en güzel 50 insan" listesine seçilmiştir.