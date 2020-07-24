Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler

Kirpi Sonic filmi ile yakın zamanda yeniden sevenleriyle buluşan ve son dönemlerde ABD Başkanı Trump'a kendine has üslubuyla tepki göstererek hayranlarının takdirini kazanan ünlü komedyen ve sinema oyuncusu Jim Carry kimdir? Hangi filmlerde rol aldı? İşte Jim Carrey'nin bugüne dek oynadığı tüm yapımlar

ntv.com.tr 24.07.2020 - 11:37

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 1

JIM CARREY KİMDİR?

Asıl adı James Eugene Carrey olan ünlü aktör, Jim Carrey 17 Ocak 1962'de Kanada'da Ontario dünyaya geldi. Yüzünün ve vücudunun esnekliğini çok iyi kullanan Carrey 15 yaşındayken Toronto adlı bir kulüpte stand-up yapmaya başladı.

Gece kulüplerindeki başarısını  Hollywood’a taşımak isteyen Carrey, 1982’de, NBC-TV'nin dizisi "The Duck Factory" de rol almayı başaran Carry ilk çıkışını 1993 yılında "In Living Color" isimli TV şovuyla yaptı.

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 2

Doğaçlama yeteneğinin ve mimiklerindeki esnekliğin farkına varılmasından sonra oynadığı 1994 yapımı Ace Ventura: Pet Detective filmi ile televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı ve büyük bir başarı elde etti.

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 3

Pet Detective ve THe Mask olmak üzere komedilerde büyük bir gişe başarısı elde Eden Jim Carry Truman Show, Man On The Moon ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmlerinde ise dramatik performanslar sergiledi.

Carrey aynı zamanda animasyon seslendirmesi de yapmaktadır.

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 4

Hiç Oscar alamamış olmasına rağmen Jim Carrey 3 adet Altın Küre ödülüne ve 9 adet MTV film ödülüne sahiptir.

Emrpire Magazine dergisi tarafından, "tüm zamanların en iyi 100 sinema yıldızı" listesine 54. sıradan girmiş, yine aynı yıl People Magazine tarafından "dünyadaki en güzel 50 insan" listesine seçilmiştir.

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 5

Kidding/ TV Series/ Jeff Pickles/ 2018-2020

İşte başarılı aktörün bugüne dek rol aldığı yapımlar...
Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 6

Kirpi Sonic/ Dr. Robotnik/ 2020

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 7

Gerçek Suçlar/ Tadek/ 2016

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 8

Yemekle Oynanmaz/The Hermit/ 2016

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 9

Salak ile Avanak Geri Dönüyor/ Lloyd/  2014

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 10

Anchorman 2: Efsane Devam Ediyor/ CBC News Anchor - Scott Riles/ 2013

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 11

Göster Gününü 2/ Colonel Stars and Stripes/ 2013

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 12

Muhteşem Burt Wonderstone/ Steve Gray/ 2013

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 13

30 Rock/ TV Series/ Dave Williams 2012

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 14

Babamın Penguenleri/ Mr. Popper/ 2011

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 15

The Office/ TV Series/ The Fingerlakes Guy/ 2011

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 16

Yeni Yıl Şarkısı Scrooge / Ghost of Christmas Past/ 2009

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 17

Seni Seviyorum Phillip Morris/ Steven Russell/ 2009

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 18

Bay Evet/ Carl/ 2008

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 19

23 Numara / Walter Sparrow / Fingerling/ 2007

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 20

Dick ve Jane İş Başında/ Dick Harper/ 2005

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 21

Talihsiz Serüvenler Dizisi / Count Olaf / 2004

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 22

Sil Baştan/ Joel Barish/ 2004

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 23

Aman Tanrım!/ Bruce Nolan/ 2003

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 24

Majestic/ Peter Appleton/ 2001

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 25

In Living Color/ TV Series/ Various / Jay Leno / Jake 1990-2001

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 26

Grinç/ Grinch/ 2000

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 27

Ben, Kendim ve Sevgilim/ Charlie Hank/ 2000

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 28

Ay'daki Adam/ Andy Kaufman/ As Tony Clifton/ 1999

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 29

Küçük Mucize/ Adult Joe Wenteworth/ 1998

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 30

Truman Show/ Truman Burbank/ 1998

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 31

The Larry Sanders Show/ TV Series/ Jim Carrey/1998

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 32

Yalancı Yalancı/ Fletcher Reede/ 1997

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 33

Baş Belası/ The Cable Guy/ 1996

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 34

Budala Dedektif Afrika'da/ Ace Ventura/ 1995

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 35

Batman Daima / Riddler / Edward Nygma/ 1995

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 36

Salak ile Avanak/ Lloyd/ 1994

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 37

The Mask/ Maske Stanley Ipkiss/ 1994

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 38

Budala Dedektif/ Ace Ventura/ 1994

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 39

Sır Tutsakları
/ Tim Carter/ 1992

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 40

High Strung Death/ uncredited/ 1992

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 41

Pink Cadillac/ Lounge Entertainer/ 1989

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 42

Mike Hammer: Murder Takes All/ Brad Peters/ 1989

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 43

Earth Girls Are Easy/ Wiploc7 1988

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 44

Ölüm Havuzu/ Johnny Squares/ 1988

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 45

Peggy Sue Got Married/ Walter Getz /1986

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 46

Once Bitten/ Mark Kendall/ 1985

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 47

The Duck Factory/ TV Series Skip Tarkenton/ 1984

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 48

Finders Keepers/ Lane Bidlekoff/ 1984

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 49

Buffalo Bill/ TV Series/ Jerry Lewis Impersonator/ 1984

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 50

Copper Mountain/ TV MovieBobby Todd/ 1983

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 51

Introducing... / Janet Tony Moroni /1981

Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler - 52

The All-Night Show/TV Series/ Additional Voices/ 1980

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