Ünlü komedyen Jim Carrey'nin rol aldığı tüm diziler ve filmler
Kirpi Sonic filmi ile yakın zamanda yeniden sevenleriyle buluşan ve son dönemlerde ABD Başkanı Trump'a kendine has üslubuyla tepki göstererek hayranlarının takdirini kazanan ünlü komedyen ve sinema oyuncusu Jim Carry kimdir? Hangi filmlerde rol aldı? İşte Jim Carrey'nin bugüne dek oynadığı tüm yapımlar
ntv.com.tr
24.07.2020 - 11:37
JIM CARREY KİMDİR?
Asıl adı James Eugene Carrey olan ünlü aktör, Jim Carrey 17 Ocak 1962'de Kanada'da Ontario dünyaya geldi. Yüzünün ve vücudunun esnekliğini çok iyi kullanan Carrey 15 yaşındayken Toronto adlı bir kulüpte stand-up yapmaya başladı.
Gece kulüplerindeki başarısını Hollywood’a taşımak isteyen Carrey, 1982’de, NBC-TV'nin dizisi "The Duck Factory" de rol almayı başaran Carry ilk çıkışını 1993 yılında "In Living Color" isimli TV şovuyla yaptı.
Doğaçlama yeteneğinin ve mimiklerindeki esnekliğin farkına varılmasından sonra oynadığı 1994 yapımı Ace Ventura: Pet Detective filmi ile televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı ve büyük bir başarı elde etti.
Pet Detective ve THe Mask olmak üzere komedilerde büyük bir gişe başarısı elde Eden Jim Carry Truman Show, Man On The Moon ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmlerinde ise dramatik performanslar sergiledi.
Carrey aynı zamanda animasyon seslendirmesi de yapmaktadır.
Hiç Oscar alamamış olmasına rağmen Jim Carrey 3 adet Altın Küre ödülüne ve 9 adet MTV film ödülüne sahiptir.
Emrpire Magazine dergisi tarafından, "tüm zamanların en iyi 100 sinema yıldızı" listesine 54. sıradan girmiş, yine aynı yıl People Magazine tarafından "dünyadaki en güzel 50 insan" listesine seçilmiştir.
Kidding/ TV Series/ Jeff Pickles/ 2018-2020
İşte başarılı aktörün bugüne dek rol aldığı yapımlar...
Kirpi Sonic/ Dr. Robotnik/ 2020
Gerçek Suçlar/ Tadek/ 2016
Yemekle Oynanmaz/The Hermit/ 2016
Salak ile Avanak Geri Dönüyor/ Lloyd/ 2014
Anchorman 2: Efsane Devam Ediyor/ CBC News Anchor - Scott Riles/ 2013
Göster Gününü 2/ Colonel Stars and Stripes/ 2013
Muhteşem Burt Wonderstone/ Steve Gray/ 2013
30 Rock/ TV Series/ Dave Williams 2012
Babamın Penguenleri/ Mr. Popper/ 2011
The Office/ TV Series/ The Fingerlakes Guy/ 2011
Yeni Yıl Şarkısı Scrooge / Ghost of Christmas Past/ 2009
Seni Seviyorum Phillip Morris/ Steven Russell/ 2009
23 Numara / Walter Sparrow / Fingerling/ 2007
Dick ve Jane İş Başında/ Dick Harper/ 2005
Talihsiz Serüvenler Dizisi / Count Olaf / 2004
Sil Baştan/ Joel Barish/ 2004
Aman Tanrım!/ Bruce Nolan/ 2003
Majestic/ Peter Appleton/ 2001
In Living Color/ TV Series/ Various / Jay Leno / Jake 1990-2001
Ben, Kendim ve Sevgilim/ Charlie Hank/ 2000
Ay'daki Adam/ Andy Kaufman/ As Tony Clifton/ 1999
Küçük Mucize/ Adult Joe Wenteworth/ 1998
Truman Show/ Truman Burbank/ 1998
The Larry Sanders Show/ TV Series/ Jim Carrey/1998
Yalancı Yalancı/ Fletcher Reede/ 1997
Baş Belası/ The Cable Guy/ 1996
Budala Dedektif Afrika'da/ Ace Ventura/ 1995
Batman Daima / Riddler / Edward Nygma/ 1995
Salak ile Avanak/ Lloyd/ 1994
The Mask/ Maske Stanley Ipkiss/ 1994
Budala Dedektif/ Ace Ventura/ 1994
Sır Tutsakları
/ Tim Carter/ 1992
High Strung
Death/ uncredited/ 1992
Pink Cadillac/ Lounge Entertainer/ 1989
Mike Hammer: Murder Takes All/ Brad Peters/ 1989
Earth Girls Are Easy/ Wiploc7 1988
Ölüm Havuzu/ Johnny Squares/ 1988
Peggy Sue Got Married/ Walter Getz /1986
Once Bitten/ Mark Kendall/ 1985
The Duck Factory/ TV Series Skip Tarkenton/ 1984
Finders Keepers/ Lane Bidlekoff/ 1984
Buffalo Bill/ TV Series/ Jerry Lewis Impersonator/ 1984
Copper Mountain/ TV MovieBobby Todd/ 1983
Introducing... / Janet Tony Moroni /1981
The All-Night Show/TV Series/ Additional Voices/ 1980