Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Corona virüs nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen Yerlitaş, Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

DHA 28.04.2020 - 15:40

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Corona virüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi.
Nur Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi.
Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü. Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı.
Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi. 

İşte cenazeden yansıyan diğer kareler...

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