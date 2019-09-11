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Ünlü oyuncu Süleyman Turan'a veda

Anadolu Ajansı

Vefat eden usta oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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    Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlanıyor.
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    Sinema Oyuncuları Derneği'nden (SO-DER) yapılan açıklamaya göre, kızının haber vermesi üzerine polis ekipleriyle girilen evinde ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçının cenaze işlemleri tamamlandı. 

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    Usta oyuncuyu sanat dünyasından arkadaşları son görevini getirmek için hazır bulunuyor.
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    Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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    FOTOĞRAFLARLA SÜLEYMAN TURAN...

    FOTOĞRAFLARLA SÜLEYMAN TURAN...
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