Ünlü oyuncu Süleyman Turan'a veda
Anadolu Ajansı
Vefat eden usta oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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1Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Sinema Oyuncuları Derneği'nden (SO-DER) yapılan açıklamaya göre, kızının haber vermesi üzerine polis ekipleriyle girilen evinde ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçının cenaze işlemleri tamamlandı.
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3Usta oyuncuyu sanat dünyasından arkadaşları son görevini getirmek için hazır bulunuyor.
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4Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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FOTOĞRAFLARLA SÜLEYMAN TURAN...
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