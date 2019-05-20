Ünlü tablolara dönüşen öğrencilerin öğretmeni konuştu

Eren, çalışmaların büyük bir emek harcanarak hazırlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın canlandırdığı bu karakterler yerli ve yabancı ressamların eserlerinden oluşuyor. Frida Kahlo, Van Gogh, Nuri İyem ve Mihri Müşfik Hanım gibi ünlü ressamların eserlerini canlandırdık. Herkes çok mutlu. Beklediğimizden daha çok ilgi gördük. Çok şaşırdık. Serginin ardından çalışmalar yurt içi ve dışında birçok öğretmenin de ilgisini çekti. Onlar da benzer çalışmalar yapmaya başladı. Velilerin sanata ilgisi de arttı. Daha önce asosyal öğrencilerimiz vardı hatta okula bile gelmek istemeyen öğrencilerimiz vardı. Bu çalışmayla artık bu öğrencilerimiz atölyeden çıkmak istemiyor. Boş zamanlarını atölyede geçiriyor. Sanata ön yargıları olan velilerimiz de ikna oldu."