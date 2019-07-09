Ünlü yazar Mario Vargas'tan Carola Rackete çağrısı: Nobel Barış Ödülü verilsin

1 Vargas Llosa'nın ilk olarak İspanyol El Pais gazetesinde yer alan yazısı bugün İtalya'da La Repubblica gazetesi tarafından yayınlandı. La Repubblica'nın baş sayfadan "Cesaret kaptanına Nobel verilmesini istiyorum" başlığıyla yer verdiği yazıda Vargas Llosa şu ifadeleri kullandı: "(İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı) Matteo Salvini'nin yürürlüğe soktuğu yasa örneğinde olduğu gibi yasalar mantık ve insanlık dışı ise,





'nın ilk olarak İspanyol El Pais gazetesinde yer alan yazısı bugün İtalya'da La Repubblica gazetesi tarafından yayınlandı. La Repubblica'nın baş sayfadan "Cesaret kaptanına Nobel verilmesini istiyorum" başlığıyla yer verdiği yazıda Vargas Llosa şu ifadeleri kullandı: "(İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı) Matteo Salvini'nin yürürlüğe soktuğu yasa örneğinde olduğu gibi yasalar mantık ve insanlık dışı ise, Carola Rackete 'nin yaptığı gibi bunlara uymamak ahlaki bir görevdir. Ya ne yapmalıydı? Denizden kurtarılan ve 17 gün boyunca sürüklendikten sonra fiziksel koşulları çok güvensiz hale gelen, bazıları hayati risk taşıyan o zavallı göçmenleri ölüme mi terk etmeliydi?"

2 Salvini'nin inisiyatifiyle hazırlanan ve Akdeniz'de arama-kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşlarının gemilerine İtalyan limanlarını kapatan "güvenlik kararnamesine" atıfta bulunan Vargas Llosa, bu yasal düzenlemeyi "aptal ve zalim bir yasa" diye eleştirdi.



(Fotoğraf: Yazar Mario Vargas Llosa / Getty Images Turkey)

3 Vargas, göç karşıtlığını öncelikli politikası haline getiren aşırı sağcı Lig lideri Salvini içinse şu ifadeleri kullandı: "Lig ve lideri Matteo Salvini, demokratik ve özgürlükçü Batı'nın en iyi geleneklerinin tam zıtlarından birini temsil ediyor."Göçmenleri suçladıkları vahşi ve barbar davranışları esas Salvini ve takipçileri sergiliyor"







4 31 yaşındaki Alman Kaptan Rackete'yi ise "cesur ve haysiyetli duruşu" nedeniyle öven Vargas Llosa, Rackete'nin İtalya'daki yargılanma sürecinin yakından takip edilmesi çağrısı da yaptı.







5 CAROLA RACKETE OLAYI



Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 kaçak göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı.





Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 kaçak göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

6 İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10, daha sonra da 2 göçmenin karaya çıkmasına müsaade etmişti. Gemide kalan 41 göçmen, kaptan Rackete'in, engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra (28 Haziran akşamı) karaya çıkmıştı.







7 Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Sea Watch'un İtalya hükümetine karşı suçlamalarını kabul etmeyerek, Alman sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri, en yakınındaki ülke olması bakımından Tunus'a götürmesi gerektiğini savunmuştu.











8 Avrupa'daki farklı ülkelere dağıtılacağı söylenen göçmenler halen Lampedusa Adası'nda bekletilirken, gemi kaptanı Rackete ev hapsine alınmıştı.