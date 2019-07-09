Ünlü yazar Mario Vargas'tan Carola Rackete çağrısı: Nobel Barış Ödülü verilsin
Nobel ödüllü Perulu yazar Mario Vargas Llosa, Akdeniz'de kurtardığı kaçak göçmenleri, İtalya Sahil Muhafaza ekiplerinin engellemelerine rağmen Lampedusa Adası'na bıraktıktan sonra ev hapsine alınan Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'ye Nobel Barış Ödülü verilmesi çağrısında bulundu. (Fotoğraflar: Reuters)
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1Vargas Llosa'nın ilk olarak İspanyol El Pais gazetesinde yer alan yazısı bugün İtalya'da La Repubblica gazetesi tarafından yayınlandı. La Repubblica'nın baş sayfadan "Cesaret kaptanına Nobel verilmesini istiyorum" başlığıyla yer verdiği yazıda Vargas Llosa şu ifadeleri kullandı: "(İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı) Matteo Salvini'nin yürürlüğe soktuğu yasa örneğinde olduğu gibi yasalar mantık ve insanlık dışı ise, Carola Rackete'nin yaptığı gibi bunlara uymamak ahlaki bir görevdir. Ya ne yapmalıydı? Denizden kurtarılan ve 17 gün boyunca sürüklendikten sonra fiziksel koşulları çok güvensiz hale gelen, bazıları hayati risk taşıyan o zavallı göçmenleri ölüme mi terk etmeliydi?"
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Salvini'nin inisiyatifiyle hazırlanan ve Akdeniz'de arama-kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşlarının gemilerine İtalyan limanlarını kapatan "güvenlik kararnamesine" atıfta bulunan Vargas Llosa, bu yasal düzenlemeyi "aptal ve zalim bir yasa" diye eleştirdi.
(Fotoğraf: Yazar Mario Vargas Llosa / Getty Images Turkey)
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3Vargas, göç karşıtlığını öncelikli politikası haline getiren aşırı sağcı Lig lideri Salvini içinse şu ifadeleri kullandı: "Lig ve lideri Matteo Salvini, demokratik ve özgürlükçü Batı'nın en iyi geleneklerinin tam zıtlarından birini temsil ediyor."Göçmenleri suçladıkları vahşi ve barbar davranışları esas Salvini ve takipçileri sergiliyor"
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431 yaşındaki Alman Kaptan Rackete'yi ise "cesur ve haysiyetli duruşu" nedeniyle öven Vargas Llosa, Rackete'nin İtalya'daki yargılanma sürecinin yakından takip edilmesi çağrısı da yaptı.
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5CAROLA RACKETE OLAYI
Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 kaçak göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı.
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6İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10, daha sonra da 2 göçmenin karaya çıkmasına müsaade etmişti. Gemide kalan 41 göçmen, kaptan Rackete'in, engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra (28 Haziran akşamı) karaya çıkmıştı.
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7Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Sea Watch'un İtalya hükümetine karşı suçlamalarını kabul etmeyerek, Alman sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri, en yakınındaki ülke olması bakımından Tunus'a götürmesi gerektiğini savunmuştu.
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8Avrupa'daki farklı ülkelere dağıtılacağı söylenen göçmenler halen Lampedusa Adası'nda bekletilirken, gemi kaptanı Rackete ev hapsine alınmıştı.
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9İtalya hükümetinin çıkardığı yasa gereği 2 ila 10 yıl hapis ve 50 bin avro para cezası alma riski bulunan gemi kaptanı Rackete'nin serbest kalması için Almanya ve Fransa hükümetleri de İtalya hükümetini eleştiren açıklamalar yapmıştı.