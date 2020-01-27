Ünlü yazar Paulo Coelho açıkladı: Kobe Bryant ile kitap yazacaktık

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Coelho, geçen yıl Kobe Bryant ile aralarında geçen bir yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Coelho, “Sevgili Kobe Bryant, sen büyük bir oyuncudan daha fazlasıydın. Seninle etkileşimde bulunmak bana çok şey öğretti. Taslağı hemen şimdi sileceğim, bu kitap sebebini kaybetti” ifadelerini kullandı.