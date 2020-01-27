Ünlü yazar Paulo Coelho açıkladı: Kobe Bryant ile kitap yazacaktık
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant ile ölmeden önce birlikte kitap yazmayı planladığını takipçilerine duyurdu ve bir ekran görüntüsü yayınladı.
27.01.2020 - 12:30
Brezilyalı yazar Paulo Coelho, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile birlikte bir kitap yazmayı planladığını açıkladı.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Coelho, geçen yıl Kobe Bryant ile aralarında geçen bir yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.
Mesajda Bryant, ünlü yazara “Hadi bu kitabı birlikte yazalım” teklifinde bulunuyor, Coelho da “İstediğin zaman” yanıtını veriyor.
Coelho, “Sevgili Kobe Bryant, sen büyük bir oyuncudan daha fazlasıydın. Seninle etkileşimde bulunmak bana çok şey öğretti. Taslağı hemen şimdi sileceğim, bu kitap sebebini kaybetti” ifadelerini kullandı.
Bryant’ın ölümüyle “Bu kitap sebebini kaybetti” yorumunu yapan ve taslağı sileceğini dile getiren Coelho’ya sosyal medyadan “Lütfen silme” mesajları yazıldı.
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