Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu

Ünlü oyuncu Maggie Gyllenhaal'ın ilk yönetmenlik deneyimini yaşadığı ve yazdığı senaryo ile Venedik Festivali'nden ödülle döndüğü The Lost Daughter'ın İngiltere prömiyeri yapıldı. Prömiyerde ünlü yıldızlar Dakota Johnson, Olivia Colman ve Jessie Buckley bir araya geldi.

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 09:53

Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 1

Kadrosu yıldızlarla dolu The Lost Daughter filmine Londra’daki The Royal Festival Hall’da renkli bir gala düzenlendi.

Grinin Elli Tonu filminin Amerikalı yıldızı Dakota Johnson, Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Olivia Colman, Amerikalı oyuncu Maggie Gyllenhaal, İrlandalı oyuncu Jessie Buckley bir araya geldi.

Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 2

Yıldızlar, kırmızı halıda samimi pozlarıyla hayranlarının beğenisini topladı. 

Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 3
32 yaşındaki Dakota Johnson, şampanya rengi elbisesiyle kırmızı halıda dikkatleri çekti.
Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 4

47 yaşındaki Olivia Colman da koyu yeşil elbisesiyle kırmızı halıda gülümseyerek poz verdi.

Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 5
Ünlü yıldız hayranlarına imza dağıtmayı da ihmal etmedi.
Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 6
The Affair dizisiyle ünlenen 39 yaşındaki İngiliz oyuncu Ruth Wilson da mavi takımıyla kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 7
The Lost Daughter, dünya prömiyerini 3 Eylül'de 78. Venedik  Festivali'nde yapmıştı.
Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 8
İlk yönetmenlik deneyimini The Lost Daughter filmiyle yaşayan oyuncu Maggie Gyllenhaal, aynı zamanda filmin senaristi olarak, festivalde En İyi Senaryo Ödülü'nü almıştı.
Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 9

Psikolojik dram türündeki The Lost Daughter, Elena Ferrante'nin aynı isimli romanından uyarlandı. 

Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 10
The Lost Daughter'da İngilizce öğretmeni olan Leda, kendisini işine ve çocuklarıya adayan bekar bir annedir. Kızları babalarıyla birlikte olmak için evden ayrıldığında Leda kendisini fazlasıyla yalnız hisseder. Bu histen uzaklaşmak isteyen Leda, Güney İtalya'da küçük bir sahil kasabasında tatil yapmaya karar verir. Ancak sakin ve sessiz geçen birkaç günün ardından Leda'nın tanıştığı rahatsız edici bir aile, Leda'nın geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasına neden olur.
Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu - 11

de ayrıca Peter Sarsgaard, Paul Mescal, Ed Harris ve Oliver Jackson-Cohen de rol alıyor. 

, 17 Aralık'ta vizyona giriyor. 

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER