Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 09:53
Kadrosu yıldızlarla dolu The Lost Daughter filmine Londra’daki The Royal Festival Hall’da renkli bir gala düzenlendi.
Grinin Elli Tonu filminin Amerikalı yıldızı Dakota Johnson, Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Olivia Colman, Amerikalı oyuncu Maggie Gyllenhaal, İrlandalı oyuncu Jessie Buckley bir araya geldi.
Yıldızlar, kırmızı halıda samimi pozlarıyla hayranlarının beğenisini topladı.
47 yaşındaki Olivia Colman da koyu yeşil elbisesiyle kırmızı halıda gülümseyerek poz verdi.
Psikolojik dram türündeki The Lost Daughter, Elena Ferrante'nin aynı isimli romanından uyarlandı.