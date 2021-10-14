Ünlü yıldızlar The Lost Daughter galasında buluştu

The Lost Daughter'da İngilizce öğretmeni olan Leda, kendisini işine ve çocuklarıya adayan bekar bir annedir. Kızları babalarıyla birlikte olmak için evden ayrıldığında Leda kendisini fazlasıyla yalnız hisseder. Bu histen uzaklaşmak isteyen Leda, Güney İtalya'da küçük bir sahil kasabasında tatil yapmaya karar verir. Ancak sakin ve sessiz geçen birkaç günün ardından Leda'nın tanıştığı rahatsız edici bir aile, Leda'nın geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasına neden olur.