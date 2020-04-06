Ünlü yönetmen David F. Sandberg karantinada evde film çekti

SANATÇILAR EVDEN SESLERİNİ DUYURUYOR

Sandberg’in yanı sıra başka yönetmen ve oyuncular da karantina günlerinde seslerini seyircilerine duyurmaya çalışıyor. Son olarak yönetmen ve oyuncu Spike Lee, 1996'da yazdığı ve çekilmeyen Jackie Robinson projesinin senaryosunu paylaştı. Sanatçı ayrıca cuma gecesi Twitter üzerinden 1988 yapımı kült filmi School Daze için bir izleme partisine ev sahipliği yaptı.