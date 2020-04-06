Ünlü yönetmen David F. Sandberg karantinada evde film çekti

ntv.com.tr 06.04.2020 - 13:16
Shazam! filmiyle tanınan yönetmen David F. Sandberg, corona virüs salgını nedeniyle evdeki karantina günlerinde boş oturmadı.
Sandberg, evindeki imkanlarla Shadowed adında üç dakikalık bir korku filmi çekti.
Filmde, yönetmenin oyuncu eşi Lotta Losten rol aldı.
Losten, yönetmen Sandberg gibi korku filmi dünyasına uzak bir isim değil. Sandberg’in yönettiği Shazam! filminin yanı sıra Lights Out (2013) kısa filmi ve Annabelle: Kötülüğün Doğuşu (2017) adlı uzun metraj korku filminde de rol almıştı.
Sıfır bütçeli yeni filmde Sandberg evinde doğal ışık kullandı, karanlık köşeleri seçti. Filmde sessizlikler ani ses patlamalarıyla bölünüyor.
Filmde Losten’in karakteri, evde yalnız olmadığını fark ettiği için hem gerçek hem de hayali gölgelerle korkutuluyor.
SANATÇILAR EVDEN SESLERİNİ DUYURUYOR
Sandberg’in yanı sıra başka yönetmen ve oyuncular da karantina günlerinde seslerini seyircilerine duyurmaya çalışıyor. Son olarak yönetmen ve oyuncu Spike Lee, 1996'da yazdığı ve çekilmeyen Jackie Robinson projesinin senaryosunu paylaştı. Sanatçı ayrıca cuma gecesi Twitter üzerinden 1988 yapımı kült filmi School Daze için bir izleme partisine ev sahipliği yaptı.