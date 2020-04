Ünlü yönetmenlerden film önerileri

İlk öneride bulunan Pan’ın Labirenti (Pan’s Labyrinth) ve Suyun Sesi (The Shape of Water) filmlerinin yönetmeni Guillermo del Toro oldu.

55 yaşındaki yönetmen ayrıca çocuklarına da Gene Kelly imzalı Singin’ in the Rain ve Alfred Hitchcock imzalı Arka Pencere (Rear Window) gibi klasikleri tanıtıyor.



Del Toro, televizyon dizilerine gelince Ozark, Better Call Saul ve Chopped’u favorileri olarak sıralıyor.