Ünlü yönetmenlerden film önerileri

Önde gelen yönetmenlerin bazıları, corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde kaldıkları süreçte zaman geçirmek için değerlendirdikleri dizileri, kitapları ve filmleri sosyal medyadan paylaşıyor.

İlk öneride bulunan Pan’ın Labirenti (Pan’s Labyrinth) ve Suyun Sesi (The Shape of Water) filmlerinin yönetmeni Guillermo del Toro oldu.

Toro’nun listesinin başında yer alan fimler arasında Gustaf Molander’in A Woman’s Face, Ermanno Olmi’nin IL Posto ve Celine Sciamma’nın Girlhood ve Tomboy adlı filmleri bulunuyor.

55 yaşındaki yönetmen ayrıca çocuklarına da Gene Kelly imzalı Singin’ in the Rain ve Alfred Hitchcock imzalı Arka Pencere (Rear Window) gibi klasikleri tanıtıyor.



Del Toro, televizyon dizilerine gelince Ozark, Better Call Saul ve Chopped’u favorileri olarak sıralıyor.





