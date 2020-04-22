Ünlü yönetmenlerden film önerileri

Dünyaca ünlü yönetmenler Guillermo del Toro, Darren Aronofsky, Ari Aster başta olmak üzere birçok yönetmen corona günlerinde izledikleri dizi ve filmleri paylaştı.
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22.04.2020 - 17:19
Önde gelen yönetmenlerin bazıları, corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde kaldıkları süreçte zaman geçirmek için değerlendirdikleri dizileri, kitapları ve filmleri sosyal medyadan paylaşıyor.
İlk öneride bulunan Pan’ın Labirenti (Pan’s Labyrinth) ve Suyun Sesi (The Shape of Water) filmlerinin yönetmeni Guillermo del Toro oldu.
Toro’nun listesinin başında yer alan fimler arasında Gustaf Molander’in A Woman’s Face, Ermanno Olmi’nin IL Posto ve Celine Sciamma’nın Girlhood ve Tomboy adlı filmleri bulunuyor.
55 yaşındaki yönetmen ayrıca çocuklarına da Gene Kelly imzalı Singin’ in the Rain ve Alfred Hitchcock imzalı Arka Pencere (Rear Window) gibi klasikleri tanıtıyor.
Del Toro, televizyon dizilerine gelince Ozark, Better Call Saul ve Chopped’u favorileri olarak sıralıyor.
Doctor Strange’in yönetmeni Scott Derrickson, Hulu’da gösterimi kısa süre önce sona eren Alex Garland’ın yeni dizisi Devs’i beğendiğini söyleyerek del Toro’ya yanıt verdi.
Derrickson, “Bu, çok ileri bir bilim/felsefeye ait çoklu dünyalar teorileri üzerine kurulmuş ilgi çekici bir gerilim ve görseller muhteşem. Harika bir dizi” ifadesini kullandı.
Siyah Kuğu’nun (Black Swan) yönetmeni Darren Aronofsky, yakın zamanda Barton Fink, Amelie, Rashamon ve Gerçeğe Çağrı (Total Recall) filmlerini beğendiğini belirtti.
Ritüel’in (Midsommar) yönetmeni Ari Aster, The Sopranos’un üçüncü sezonunu yeniden izledi. Rian Johnson, Robert Altman’ın 3 Women filmini tavsiye etti.
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