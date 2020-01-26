Ünlüler Grammy öncesi galada bir araya geldi

Aralarında Beyonce, Ozzy Osbourne, Cardi B, Carlos Santana, Lana Del Rey gibi isimlerin bulunduğu ünlüler müziğin en büyük gecesi Grammy öncesi galada buluştu. Müzik endüstrisi ikonlarının onurlandırıldığı gecede pek çok şarkıcı sahne alarak davetlileri eğlendirdi. 62. Grammy Ödülleri'nin sahipleri, bu gece Alicia Keys'in sunacağı törenle sahiplerini bulacak. İşte Grammy öncesi galadan yansıyanlar...
ntv.com.tr 26.01.2020 - 12:55| Son Güncelleme : 26.01.2020 - 12:57
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