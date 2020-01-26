Ünlüler Grammy öncesi galada bir araya geldi

Aralarında Beyonce, Ozzy Osbourne, Cardi B, Carlos Santana, Lana Del Rey gibi isimlerin bulunduğu ünlüler müziğin en büyük gecesi Grammy öncesi galada buluştu. Müzik endüstrisi ikonlarının onurlandırıldığı gecede pek çok şarkıcı sahne alarak davetlileri eğlendirdi. 62. Grammy Ödülleri'nin sahipleri, bu gece Alicia Keys'in sunacağı törenle sahiplerini bulacak. İşte Grammy öncesi galadan yansıyanlar...

Jay-Z, Beyoncé
Cardi B, Offset
Channing Tatum, Jessie J
Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne
Bebe Rexha
Cynthia Erivo
Naomi Campbell
Billy Porter
Lana Del Rey
Bishop Briggs
Dua Lipa, Anwar Hadid
Priyanka Chopra
Dua Lipa
Lil' Kim
Avril Lavigne
Luis Fonsi
Sean "Diddy" Combs ve kızları
Nicole Scherzinger
Jessie J
Clive Davis, Janet Jackson
Beyoncé
Carlos Santana
Lil' Kim
Cynthia Erivo
Sean "Diddy" Combs
Offset, Cardi B
Sean "Diddy" Combs, Swizz Beatz, Naomi Campbell
Brandi Carlile, Cyndi Lauper
Wiz Khalifa
John Legend
Jay-Z, Sean Combs
Cardi B

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