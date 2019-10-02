Ünlülerin hayatlarını değiştiren şarkı
Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu internet programı Katarsis'e katılan ünlüler, hayatlarını değiştiren şarkıyı açıkladı. İşte Can Bonomo'dan Fatma Turgut'a, Manuş Baba'dan Gökhan Türkmen'e ünlülerin hayatlarını değiştiren şarkıların hikayesi...
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1
Can Bonomo
Hayatını değiştiren şarkının Ezginin Günlüğü grubuna ait Yağma Yağmur şarkısı olduğunu ve bu şarkıyı her duyduğunda çok duygulandığını dile getiren Can Bonomo, "Bu şarkı her zaman çok duygulandırıyor beni. Bazı şarkıları o kadar seviyoruz ki hayatımızın birkaç yerinde bize eşlik ediyorlar. İkisinde de arabadayım. Birinde annemle, birinde eşimle. İkisi de çok dokunaklı. Annem de çok severdi o şarkıyı" dedi.
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2
Fatma Turgut
Hayatını değiştiren şarkının Yalnızlık Senfonisi olduğunu söylerken ağlamamak için kendini zor tutan Fatma Turgut, "Yalnızlık çok kıymetliymiş. Çok değerliymiş. Geçtiğimiz 3 senede o kadar yalnız kaldım ki... Ama iyi ki de hayat bunları getirdi bana. Ne çok şey öğrendim. Bir tek ölüme çare yok onun dışında her şey halloluyor'' dedi.
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3
Manuş Baba
Dam Üstünde Çul Serer türküsünün hayatını değiştiren şarkı olduğunu dile getirerek şu sözleri söyledi: "Söylerken hayatımda gördüğüm en güzel fotoğraf geldi gözümün önüne. Benim hayatımın anlamı, geleceğime dair, hatırasına dair çok güzel bir fotoğraf gördüm."
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4
Melek Mosso
Melek Mosso hayatını değiştiren şarkıyı şu sözlerle anlattı: "Hayatımı değiştiren şarkı Grup Yorum’un Uğurlama şarkısıdır. Çok yakın bir kuzenim ile benim çok özel hissettiğimiz bir şarkıdır bu. Hayatı zor olan insanlar çocuk yaşta büyüyor. Ben de öyle, çok çabuk büyüdüm. Bu şarkı tüm bunları düşününce ikimize de güç veren bir şarkıydı. Gün doğacak, perdeler aralanacak ve güzel günler göreceğiz mesajını aldığımız bir şarkıydı bu."
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5
Gökhan Türkmen
İzlediği filmlerden etkilendiğini ve filmde kullanılan müziklerin kendisini içine aldığını dile getirerek, "Mustafa Hakkında Her Şey filmini izledim. Filmde Mor ve Ötesi'nin Bir Derdim Var şarkısı yer alıyordu ve unutamadığım bir sahne vardı: Fikret Kuşkan 'Hepiniz idare ediyorsunuz beni, hep idare edildim' diyordu. Çok etkilenmiştim. İnsanın hayatı içerisindeki her şeyini, varlığını alan bir durum. Ben de o dönem kendi içimde öyle bir şey düşünmüştüm. Bu yüzden o şarkı, o filmle beraber beni çok etkiledi. Şarkı zaten çok iyi bir şarkı" dedi.
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6
İrem Derici
Bakkal Amca şarkısının hayatını değiştiren şarkı olduğunu dile getiren İrem Derici, hikayesini şu sözlerle anlattı: "Boşanmadan sonra kardeşim, annem ve ben aynı odada yatardık. Üçümüz yan yana yataklarda yatıp, sabaha kadar muhabbet ederdik. Yorgunluktan bayılana kadar konuşurduk. Bakkal Amca şarkısı sabah Cemre'yi uyandırma şarkımdı. Yataktan fırlardı ve oynamaya başlardık. Komik ve tatlı bir şarkıdır ama benim için saflığın, çocukluğun, çaba sarf etmenin şarkısı."
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7
Emre Aydın
Hayatını değiştiren şarkının Hareket Vakti olduğunu ileterek duygularını şöyle dile getirdi: "Bir şeyi ne kadar istediğinizle ilintili her şey. Dört tane vesait değiştirip, sonunu hiç görmediğiniz bir şeyi kovalamak. Aile ile aranız iyi değil, okul kötü gidiyor, param yok ama sadece şarkılarım var. Bir arkadaşımızın evinde kalıyordum. Ataköy'den Ulus'a gidip geliyordum ve en son bir yerde taksiye binmem gerekiyordu. 6 TL tutuyordu, o zaman çok ciddi bir paraydı benim için."
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8
Derya Uluğ
Sezen Aksu'nun Sayım isimli şarkısının hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu, kendisiyle savaştığı dönemi anlattığını dile getiren Derya Uluğ, "Zor bir dönemdi ama çok güzel şeyler de yaşadığım bir dönemdi. Sonrası daha güzel oldu. Hiçbir doğum sancısız olmaz derler. Çok acılı, üzüntülü ve gözyaşlı günlerin yanı sıra çok güzel duygular da yaşadım ve beni mutluluğa taşıdı" dedi.
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9
Buray
Bura, hayatını değiştiren şarkıyı şöyle anlattı: "Dönem dönem bir sürü şarkıya takılı kaldım. Bana bir şeyler anlattılar, işaret verdiler, yol gösterdiler, başımı belaya soktular fakat hayatımı değiştirecek kadar önemli şarkı Ferhat Göçer'e verdiğimiz Unutulmuş Çoktan şarkısı oldu."
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10
Simge
"Üniversiteye gidiyordum. Hande Yener'in Apayrı albümü yayınlandı. Aman Allah'ım demiştim Yola Devam şarkısı vardı albümde. Hep benim de böyle bir şarkım olsun istiyordum. Üsküdar'dan Beşiktaş'a motora bindiğimi gördüm ve şarkı yine bana umut verdi."