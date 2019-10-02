Ünlülerin hayatlarını değiştiren şarkı

Gökhan Türkmen

İzlediği filmlerden etkilendiğini ve filmde kullanılan müziklerin kendisini içine aldığını dile getirerek, "Mustafa Hakkında Her Şey filmini izledim. Filmde Mor ve Ötesi'nin Bir Derdim Var şarkısı yer alıyordu ve unutamadığım bir sahne vardı: Fikret Kuşkan 'Hepiniz idare ediyorsunuz beni, hep idare edildim' diyordu. Çok etkilenmiştim. İnsanın hayatı içerisindeki her şeyini, varlığını alan bir durum. Ben de o dönem kendi içimde öyle bir şey düşünmüştüm. Bu yüzden o şarkı, o filmle beraber beni çok etkiledi. Şarkı zaten çok iyi bir şarkı" dedi.