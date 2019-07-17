Ünlülerin ilk ve son filmlerindeki değişimi
ntv.com.tr
Yıllar herkesi olduğu gibi ünlüleri de değiştiriyor. Charlize Theron'dan Salma Hayek'e, Keanu Reeves'ten Jim Carrey'e ünlüler, kariyerlerinin ilk filmleri ile son filmlerindeki çarpıcı değişimleriyle dikkat çekiyor.
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1
Keanu Reeves
Youngblood (1986)
John Wick: Chapter 3 Parabellum (2019)
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2
Kate Beckinsale
Devices and Desires (1991)
The Widow (2019)
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3
Jared Leto
Camp Wilder (1992–1993)
The Outside (2017)
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4
Ryan Gosling
Goosebumps (1995–1998)
First Man (2018)
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5
Tom Hiddleston
Casualty (1986)
Avengers: Endgame (2019)
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6
Charlize Theron
2 Days in the Valley (1996)
Long Shot (2019)
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7
Liam Neeson
Excalibur (1981)
Men in Black International (2019)
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8
Elizabeth Hurley
Aria (1987)
Runaways (2017)
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9
Jim Carrey
Rubberface (1981)
Sonic the Hedgehog (2019)
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10
Milla Jovovich
Two Moon Junction (1988)
Paradise Hills (2019)
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11
Salma Hayek
Teresa (1989)
Drunk Parents (2019)
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12
Dwayne “The Rock” Johnson
Entertainment Tonight (1981)
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)
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13
Lisa Kudrow
L.A. on $5 a Day (1989)
Table 19 (2017)
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14
Adam Sandler
Going Overboard (1989)
Murder Mystery (2019)
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15
James Belushi
Thief (1981)
Wonder Wheel (2017)