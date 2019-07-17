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Ünlülerin ilk ve son filmlerindeki değişimi

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Yıllar herkesi olduğu gibi ünlüleri de değiştiriyor. Charlize Theron'dan Salma Hayek'e, Keanu Reeves'ten Jim Carrey'e ünlüler, kariyerlerinin ilk filmleri ile son filmlerindeki çarpıcı değişimleriyle dikkat çekiyor.

  • 1

    Keanu Reeves

    Youngblood (1986) 

    John Wick: Chapter 3 Parabellum (2019)

  • 2

    Kate Beckinsale

    Devices and Desires (1991)

    The Widow (2019)

  • 3

    Jared Leto

    Camp Wilder (1992–1993)

    The Outside (2017)

  • 4

    Ryan Gosling

    Goosebumps (1995–1998)

    First Man (2018)

  • 5

    Tom Hiddleston

    Casualty (1986) 

    Avengers: Endgame (2019)

  • 6

    Charlize Theron

    2 Days in the Valley (1996)

    Long Shot (2019)

  • 7

    Liam Neeson

    Excalibur (1981)

    Men in Black International (2019)

  • 8

    Elizabeth Hurley

    Aria (1987) 

    Runaways (2017)

  • 9

    Jim Carrey

    Rubberface (1981)

    Sonic the Hedgehog (2019)

  • 10

    Milla Jovovich

    Two Moon Junction (1988)

    Paradise Hills (2019)

  • 11

    Salma Hayek

    Teresa (1989)

    Drunk Parents (2019)

  • 12

    Dwayne “The Rock” Johnson

    Entertainment Tonight (1981)

    Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

  • 13

    Lisa Kudrow

    L.A. on $5 a Day (1989)

    Table 19 (2017)

  • 14

    Adam Sandler

    Going Overboard (1989)

    Murder Mystery (2019)

  • 15

    James Belushi

    Thief (1981)

    Wonder Wheel (2017)

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