Ünlülerin karikatür halleri
Avusturyalı sanatçı Xi Ding, ünlülerin ya da ünlü film karakterlerinin karikatürleştirdi. İşte Meghan Markle ve Prens Harry'den Marilyn Monroe'ya, Stephen Hawking'den Scarlett Johansson'a ünlülerin karikatür halleri...
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1
Karl Lagerfeld
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2
Bradley Cooper ve Lady Gaga (A Star Is Born)
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3
Meghan Markle ve Prens Harry
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4
Marilyn Monroe
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5
Tony Stark
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6
Vanessa Kirby
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7
Stephen Hawking
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8
Ellen DeGeneres
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9
Bruce Willis
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10
Macaulay Culkin
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11
Will Ferrell
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12
Benedict Cumberbatch
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13
Rebecca Ferguson
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14
Henry Cavill
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15
Jason Momo
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16
Audrey Hepburn
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17
Natalie Portman
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18
Scarlett Johansson
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19
Alix Bénézech
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20
Michael B. Jordan