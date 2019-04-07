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Ünlülerin karikatür halleri

Avusturyalı sanatçı Xi Ding, ünlülerin ya da ünlü film karakterlerinin karikatürleştirdi. İşte Meghan Markle ve Prens Harry'den Marilyn Monroe'ya, Stephen Hawking'den Scarlett Johansson'a ünlülerin karikatür halleri...

  • 1

    Karl Lagerfeld

    Karl Lagerfeld
  • 2

    Bradley Cooper ve Lady Gaga (A Star Is Born)

    Bradley Cooper ve Lady Gaga (A Star Is Born)
  • 3

    Meghan Markle ve Prens Harry

    Meghan Markle ve Prens Harry
  • 4

    Marilyn Monroe

    Marilyn Monroe
  • 5

    Tony Stark

    Tony Stark
  • 6

    Vanessa Kirby

    Vanessa Kirby
  • 7

    Stephen Hawking

    Stephen Hawking
  • 8

    Ellen DeGeneres

    Ellen DeGeneres
  • 9

    Bruce Willis

    Bruce Willis
  • 10

    Macaulay Culkin

    Macaulay Culkin
  • 11

    Will Ferrell

    Will Ferrell
  • 12

    Benedict Cumberbatch

    Benedict Cumberbatch
  • 13

    Rebecca Ferguson

    Rebecca Ferguson
  • 14

    Henry Cavill

    Henry Cavill
  • 15

    Jason Momo

    Jason Momo
  • 16

    Audrey Hepburn

    Audrey Hepburn
  • 17

    Natalie Portman

    Natalie Portman
  • 18

    Scarlett Johansson

    Scarlett Johansson
  • 19

    Alix Bénézech

    Alix Bénézech
  • 20

    Michael B. Jordan

    Michael B. Jordan
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