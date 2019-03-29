Ünlülerin minyatür heykelleri
ntv.com.tr
Brezilyalı heykeltıraş Juliana LePine, ilk olarak 2010 yılında kendi düğün pastasına yaptığı süslemelerle heykel işine başladı. Daha sonra farklı tekniklerle tüm detayları ile gerçeğe çok yakın soğuk porselenden heykeller yaptı. 2011 yılında minyatür heykel yapımını Youtube’da ve online dersler vererek başkalarına da öğretmeye başladı. İşte LePine’nin elinden çıkma Freddie Mercury’den Amy Winehouse’a, Madonna’dan John Lennon’a kadar ünlülerin minyatür heykelleri...
-
1Madonna
-
2Freddie Mercury
-
3Axl Rose
-
4John Lennon
-
5Dracula
-
6Paul McCartney
-
7Amy Winehouse
-
8Dr. Emmett Brown
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23