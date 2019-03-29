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Ünlülerin minyatür heykelleri

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Brezilyalı heykeltıraş Juliana LePine, ilk olarak 2010 yılında kendi düğün pastasına yaptığı süslemelerle heykel işine başladı. Daha sonra farklı tekniklerle tüm detayları ile gerçeğe çok yakın soğuk porselenden heykeller yaptı. 2011 yılında minyatür heykel yapımını Youtube’da ve online dersler vererek başkalarına da öğretmeye başladı. İşte LePine’nin elinden çıkma Freddie Mercury’den Amy Winehouse’a, Madonna’dan John Lennon’a kadar ünlülerin minyatür heykelleri...

  • 1

    Madonna
  • 2

    Freddie Mercury
  • 3

    Axl Rose
  • 4

    John Lennon
  • 5

    Dracula
  • 6

    Paul McCartney
  • 7

    Amy Winehouse
  • 8

    Dr. Emmett Brown
  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

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