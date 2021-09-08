Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları Hatay El Sanatları Müzesi'nde



Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, mozaikten hasır örgüye, yakma resimden ipek dokumaya kadar unutulmaya yüz tutmuş birçok el emeği göz nuru eser, El Sanatları Müzesi'nde sergileniyor.

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Anadolu Ajansı 08.09.2021 - 14:45

Başta dünyanın en büyük arkeoloji müzeleri arasında gösterilen Hatay Arkeoloji Müzesi ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi, Tematik Tarım Müzesi, Şehir Müzesi, Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi gibi pek çok müzenin bulunduğu "medeniyetlerin beşiği" Hatay, El Sanatları Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor.





Antakya Belediyesi tarafından yaklaşık 10 ay önce iki katlı tarihi bir evin restore edilmesiyle açılan müzede, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş ipek dokuma, yakma resim, hasır örgü, mozaik işleme, cam üfleme, ahşap oyma gibi yöntemlerle yapılan pek çok eser sergileniyor.





Açıldığı günden bu yana yaklaşık 9 bin kişiyi ağırlayan müzede ziyaretçiler, unutulmaya yüz tutmuş yaklaşık 800 parça eseri görme imkanı buluyor.





Ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkaran El Sanatları Müzesi, şiir ve müzik dinletisi gibi kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yaparak "yaşayan kültür evi" görevi görüyor.



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