Unutulmaz 10 aşk filmi

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Casablanca - 1944

16. Akademi Ödülleri'ne damgasını vuran yapım, Hollywood klasikleri arasında özel bir yere sahip. Yönetmenliğini Michael Curtiz'in üstlendiği filmde Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains ve Paul Henreid gibi dönemin usta oyuncuları başrolde. Gösterime girdiği 1943 yılında ''En İyi Film'', ''En İyi Yönetmen'' ve ''En İyi Senaryo'' dallarında Oscar alan yapımın konusu II. Dünya Savaşı'nın ilk zamanlarında geçiyor.

Çek direniş örgütünün lideri Victor Lazlow'un Alman toplama kampından kaçarak Kazablanka'ya gelmesini, kaçışı için umutlarını buradaki bir gece kulübünün sahibi Rick'e bağlamasını, ancak bu adamın, bir zamanlar karısı Ilsa ile büyük aşk yaşayan kişi olmasını anlatan film, kötü tesadüflerle örülü bir aşk üçgeninin hikayesini anlatıyor.