Urartu ve Roma dönemi kaya mezarları gün yüzüne çıkarıldı

1 Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Urartu ve Roma dönemlerine ait 5 kaya mezarı bulundu.

2 Harput Kalesi mevkisinde 1985 yılında keşfedilen, 1. derece sit alanı olarak tescillenen ve bugüne kadar herhangi bir kazı çalışması gerçekleştirilmeyen bölgede, Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından hazırlanan proje kapsamında kazı yapıldı. Kazı çalışmalarında Urartu ve Roma dönemine ait 5 kaya mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

3 Dönemin ileri gelen devlet adamı ve aristokratlarının defnedildiği tahmin edilen kaya mezarlarının, kazı, sondaj ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.

4 Söz konusu bölgedeki kazı çalışmalarını inceleyen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Geçici Miras Listesi"ne kabul edilen Harput'un, "Dünya Kültür Mirası" olarak tescillenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

5 "KAYA MEZARLIKLARI 3 BİN YILLIK TARİHE IŞIK TUTACAK" Yanılmaz, yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan Harput Mahallesi'nde son yıllarda paydaş kurumlarla çok sayıda kazı ve restorasyon çalışması yürütüldüğüne işaret ederek, "Harput'ta yürütmüş olduğumuz kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan kaya mezarlıkları 3 bin yıllık tarihe ışık tutacak." dedi.

6 Kaya mezarlarının turizme kazandırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Yanılmaz, "M.Ö. 1000 yılına ait Urartu ve Roma dönemlerine ait olan mezarlıklar genelde o dönemin aristokratlarının defnedildiği mezarlıklar. Harput'un tarihi geçmişini ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 15 kişilik ekiple 6 dönüm alanda sürdürülen kazı çalışmalarının bir ayda tamamlanması planlanıyor." diye konuştu.

7 "HEDEFLERİMİZ HARPUT'U TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK" Yanılmaz, daha sonra kaya mezarlarının bulunduğu alanda rekreasyon çalışması yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Harput'ta buna benzer hem kazı hem de restorasyon çalışmalarımız var. Dabakhane Mescidi'ni bitirdik ve inşallah yakında hizmete açacağız.

8 Yine asırlık Çahpur Çeşmesi'nin de restorasyon çalışmasını tamamladık, en kısa sürede hizmete açacağız. Kale Hamamı ile ilgili kazı çalışmalarımız bitti.

9 Rekreasyon çalışmasıyla ilgili proje hazırlandı, yapımına başlayacağız. Bunların dışında Buzluk Mağarası etrafında yapacağımız rekreasyon çalışmalarının projesi de tamamlandı, onayını bekliyoruz.

10 Onaylandıktan sonra orada da çalışmaya başlayacağız. 2023 yılı hedeflerimizden biri de kazı çalışmalarında ortaya çıkarılacak eserler ve restorasyon çalışmalarıyla Harput'u turizm merkezi haline getirmek."

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