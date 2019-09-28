Urla Caz Festivali başladı

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, yaptığı konuşmada, Urla'yı daha geniş kitlelere tanıtmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Festivalin ilk gününde yaklaşık 2 bin misafir ağırladıklarını belirten Aydınhan, "Çok keyifli ve güzel bir festival yaşıyoruz. Sanatçılarımız ve konuklarımız son derece keyifli anlar yaşıyorlar. Önümüzde yoğun ve eğlenceli geçecek iki günümüz daha var. Urla için çok büyük ve prestijli bir organizasyon oluyor. Önümüzdeki sene daha geniş çaplı belki uluslararası çapta bir festival için şimdiden çalışmalara başladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.



