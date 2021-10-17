Usta fotoğrafçı Ara Güler vefatının üçüncü yılında anıldı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 17.10.2021 - 15:50
Ara Güler vefatının üçüncü yıl dönümünde, doğup büyüdüğü Beyoğlu’nda anıldı. Anma programında konuşan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ara Güler zamanı kaydeden yönüyle bir tarihçidir” dedi.
İstiklal Caddesi’nde düzenlenen anma programına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Coşkun Aral ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anma programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün Türkiye için önemli bir değer olan Ara Güler’i anmak üzere burada toplandık. Her yıl İstiklal Caddesi’nde, Ara Güler’in fotoğraflarının olduğu sergi düzenliyorduk.
İnsanın güzelliğini anlatan fotoğraflarıyla Ara Güler’in insani yönünü hep hatırlayacağız” dedi.
Yakın dostu Coşkun Aral, “Ara Güler muhteşem bir insandı. Vefatından bir gece önce beni aramak istemiş. Ertesi gün Türkiye’ye geldiğimde Ara Güler’i kaybetmiştik.