Usta fotoğrafçı Ara Güler vefatının üçüncü yılında anıldı

Dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler, geride bıraktığı birbirinden renkli fotoğraf kareleri ve zamana meydan okuyan arşiviyle vefatının üçüncü yılında, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bulunan Ara Güler Sokağında anıldı.

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Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 17.10.2021 - 15:50

Ara Güler vefatının üçüncü yıl dönümünde, doğup büyüdüğü Beyoğlu’nda anıldı. Anma programında konuşan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ara Güler zamanı kaydeden yönüyle bir tarihçidir” dedi.

İstiklal Caddesi’nde düzenlenen anma programına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Coşkun Aral ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün Türkiye için önemli bir değer olan Ara Güler’i anmak üzere burada toplandık. Her yıl İstiklal Caddesi’nde, Ara Güler’in fotoğraflarının olduğu sergi düzenliyorduk.

"ARA GÜLER'İ UNUTTURMAYACAĞIZ" Ara Güler her şeyden önce bir Beyoğlulu. Zamanı kaydeden yönüyle bir tarihçi olduğunu düşünüyorum. Ara Güler’i unutturmamak için elimizden geleni yapacağız.

İnsanın güzelliğini anlatan fotoğraflarıyla Ara Güler’in insani yönünü hep hatırlayacağız” dedi.

Yakın dostu Coşkun Aral, “Ara Güler muhteşem bir insandı. Vefatından bir gece önce beni aramak istemiş. Ertesi gün Türkiye’ye geldiğimde Ara Güler’i kaybetmiştik.

Dünyaya kazandırdığı çok büyük değerler var. İyi bir anlatıcıydı. Anlattığı olayları fotoğraflarla süslüyordu. Çok önemli isimlerle röportajlara imza attı. Ara Gülerle sergi açma mutluluğuna erişmiş tek fotografçıyım.

“DÜNYAYI ISLIK ÇALARAK GEZEN BİR GEZGİNDİ” Benim gazetecilik ve muhabirlik tarafımı çok severdi. Hiçbir zaman kendi ülkesine karşı şikayette bulunmadı. İnsanları değerlendirirken davranışlarını sorgulardı. Kişilerin ait olduğu kurumu ve inançlarını hiçbir zaman sorgulamazdı.

Kendisiyle hem Türkiye’de hem dünyada çok fazla gezim oldu. Dünyayı her zaman ıslık çalarak gezen kendine ait izleri bulan bir gezgindi” diye konuştu.