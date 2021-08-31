Usta oyuncu Ed Asner hayatını kaybetti

‘SADECE O DESTEK VERDİ’



Ünlü film yapımcısı Michael Moore, usta oyuncunun ölümü üzerine Twitter’dan bir anısını paylaştı: “İlk filmim Roger&Me üzerinde çalışıyordum. O kadar umutsuzdum ki, bazı ünlü insanlara mektup yazdım. Sadece biri bana geri döndü; Ed Asner. Dedi ki, ‘Seni tanımıyorum evlat, ama al sana 500 kâğıt. Güzel bir film olacağa benziyor. Ben de bir zamanlar oto tamircisiydim’ notuyla bir çek yolladı. Huzur içinde uyu Ed.”