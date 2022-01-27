Usta oyuncu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 27.01.2022 - 14:40 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 15:31
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle pazartesi günü hayatını kaybeden sinema sanatçısı Fatma Girik için 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesi’nde tören düzenlendi. Fatma Girik’in Türk Bayrağına sarılı tabutu Şişli Belediyesi salonuna getirildi. Törene, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, belediye çalışanları ve sevenleri katıldı.
Manevi kızı Fatma Ahu Turanlı "Fatma annem Şişli’ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Şişli Belediye başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp işçilerle yolları yıkamaya giderdi" dedi.
Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik "Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama biz daha önceden Şişli’de ablamın adının verildiği kız yurdunun açılışını Muammer Keskin ile planlamıştık. Çok hoşuna gitmişti. Bu toplantı olacaktı zaten. O bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen şu anda da görüyordur. En mutlu olduğu gün bugün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin "Fatma Girik Şişli’miz için bir değerdir. Büyük bir şanstır. Şişli’de toplumdan yana pek çok hizmette, kurumda, yapıda tartışmasız bir emeği var. Kız yurdumuz ve kreşimiz Fatma Girik adıyla hizmet sunmaya devam etmektedir. Kıymetli ismi ebediyen Şişli’de yaşamaya devam edecektir" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından helallik alındı. Daha sonra da ikinci törenin yapılacağı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na götürüldü.
Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.
Fatma Girik'in menajeri Bircan Silan, "Şişli belediye başkanlığı döneminden beri yol arkadaşım dostum ablam ailemizin bir parçası öyle. Sanat dünyamız için çok büyük kayıp ama Fatma Girik benim için mavi direnişin simgesiydi. Sanat dünyamızın olduğu kadar bütün yaşamımızın bir parçasıydı. Her şeyden önemlisi onun için insan olmaktı. Şan şöhret para pul hiç bir şey değil insanların kalplerine dokunabilmek onun için hayattaki en kıymetli bir şeydi. Filmleriyle ve hayattaki duruşuyla bunu her daim bizlere verdi ve vermeye de devam edecek. Bizler onu şuan belki madden kaybettik ama manen içimizde yaşattığımız sürece emin olun yaşayacaktır" dedi.
Kültür, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatma Girik'in Türk sinemasının çok önemli bir ismi olduğunu söyleyerek, "Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın ve emekçinin yanında, toplumsal sorunları takip ederdi. Aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini ve aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.
İBB olarak Fatma Girik'le ilgili bir kitap hazırlığı içerisinde olduklarını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Bu çalışmalar sürerken çalışma arkadaşlarım, kendisiyle kitap için röportaj gerçekleştirecekti. Ben de kendisiyle buluşmak istediğimi söylemiştim arkadaşlarıma. Hatta arkadaşlarım o isteği iletince, duyduğu sevinci ve güzel gözlerindeki ışığı bana aktardıklarında ben de çok büyük onur ve mutluluk duymuştum. Ne yazık ki bu buluşma gerçekleşemedi,. Böyle buluştuk. Kitap çalışmaları şu anda devam ediyor. Yayınlandığında hep birlikte Fatma Girik'i anmaya devam edeceğiz."
Kürsüye çıkan Ediz Hun, Fatma Girik ile 1964 yılında tanıştıklarını söyleyerek, "58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı, dürüsttü, mertti. İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruşlardadır. Böyle bir kadındı. Çok dürüst karakterli son derece mükemmel bir insandı. Türk sanat alemi için büyük bir kayıptır" diye konuştu.
Oyuncu Hülya Koçyiğit, "İçimiz yanıyor. Hani 'Gözler insanın kalbinin aynasıdır' derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzel gözleri, girdiği ortama hemen bir enerji, canlılık getirir, neşelendirirdi. Türk sineması deyince hepimizin aklına ilk o gelirdi. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Cesur yürekli bir efsaneydi" diye konuştu.
Girik'i çok özleyeceğini vurgulayan Koçyiğit, şöyle devam etti:
"Sinemaya olan tutkusunu, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini hepimiz biliyoruz. O filmleriyle kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. Anaç ve çocuk yürekli, dost canlısı bir insandı. Her ölüm erken. Önemli olan, ardımızdan 'İyi insandı.' dedirtebilmek. Fatma onu başardı. Fatma, iyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete yolcu ediyoruz. Daha doğrusu en büyük aşkına, ömrünü paylaştığı Memduh'unun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye, onu filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur içinde yat canım arkadaşım, Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerine de sabır versin."
Sanatçı Nur Sürer ise, "Gerçekten bizim Fato'muz bunların da çok üstünde bir kadındı. 1985 yılında tanıştık. Ben gözlerine bakınca hayatımda mavinin bu kadar güzel olduğunu düşünememiştim. 20 gün önce konuşmuştuk. O bize dokundu biz ona dokunduk. Onunla görüştüğümüzde, 'Ben sinema arkadaşlarımla gurur duyuyorum' dedi. 5 yıldır bir tane uyunca da gelip bir şey istemedi. Onlarla gurur duyuyorum. Bu kadını unutmak mümkün değil" dedi.
Konuşmaların ardından Fatma Girik'in naaşı cenaze namazının kılınması için Teşvikiye Camii'ne doğru yola çıkarıldı.
Usta sanatçı, Teşvikiye Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından defnedileceği Bodrum'a uğurlandı. Törene çok sayıda vatandaş da katıldı.