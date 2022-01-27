Usta oyuncu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

İMAMOĞLU: FATMA GİRİK'LE KİTAP HAZIRLIĞINDAYDIK

Kültür, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatma Girik'in Türk sinemasının çok önemli bir ismi olduğunu söyleyerek, "Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın ve emekçinin yanında, toplumsal sorunları takip ederdi. Aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini ve aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.

İBB olarak Fatma Girik'le ilgili bir kitap hazırlığı içerisinde olduklarını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar sürerken çalışma arkadaşlarım, kendisiyle kitap için röportaj gerçekleştirecekti. Ben de kendisiyle buluşmak istediğimi söylemiştim arkadaşlarıma. Hatta arkadaşlarım o isteği iletince, duyduğu sevinci ve güzel gözlerindeki ışığı bana aktardıklarında ben de çok büyük onur ve mutluluk duymuştum. Ne yazık ki bu buluşma gerçekleşemedi,. Böyle buluştuk. Kitap çalışmaları şu anda devam ediyor. Yayınlandığında hep birlikte Fatma Girik'i anmaya devam edeceğiz."