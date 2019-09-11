Usta oyuncu Süleyman Turan'a veda
Anadolu Ajansı
Vefat eden usta oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi Şakirin Camisi'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Sinema Oyuncuları Derneği'nden (SO-DER) yapılan açıklamaya göre, kızının haber vermesi üzerine polis ekipleriyle girilen evinde ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Süleyman Turan'ın cenaze işlemleri tamamlandı.
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2İşlemlerin ardından Turan, Şakirin Camisi'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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3Usta oyuncuyu sanat dünyasından arkadaşları son görevini getirmek için hazır bulundu.
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4Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Turan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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FOTOĞRAFLARLA SÜLEYMAN TURAN...
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