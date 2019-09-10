Usta sanatçı Süleyman Turan hayatını kaybetti (Süleyman Turan kimdir?)
İHA
Yeşilçamda genellikle ‘esas oğlan’ın sadık dostu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirdi.
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Usta sanatçı Süleyman Turan 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Son olarak Sonsuz Bir Aşk filminde oynayan usta oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
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SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?
Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. Gerçek Adı Süleyman Başturan’dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı öğrenirdi.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi'ne girdi, ancak üçüncü sınıfa kadar okuyabildi.
Yedek subay olarak askere gitti. O sırada Kore Savaşı vardı. Gönüllü olarak Türk birliğine katılır ve Japonya’ya gitti. Birgün, Japonya’da askerler arasında bir yetenek yarışması düzenledi. Bu yarışmaya Türk askerler İngilizce yazılan bir piyes ile katılır ve oyun birinci seçildi. Bu onun sahne sanatlarına başladığı ilk denemesi oldu. Yine bir gece Tokyo’da bir gece kulübüne gittiklerinde bir film çekimine şahit oldu. Bu filmde figüran olarak oynadı.
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İlk kez sahneye İstanbul’da bir tiyatro oyunuyla çıktı. Oynadığı ilk film Osman Seden’in yönettiği ve baş rollerde; Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen’in olduğu “Sayın Bayan” adlı filmdi.
Süleyman Turan, bir dönem de dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Önce Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı. Senaryolarını da o yazıyordu. Hafta sonlarında ise Veli Efendi’de “At yarışları”nda bilet sattı.
Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi vardı. İngiliz filolojisinde okurken her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine takıldı. Birgün Selim Naşit tiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü aldı. 1962′de Tiyatroya başladı. “Harput’ta Bir Amerikalı” oyununda başrol bile oynadı.
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41963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. Bu sırada Kemal filmdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun bulur ve Başturan’ı Turan olarak değiştirdi. “Sayın Bayan” filmi ile Türk sinemasına adım attı. Sonraki filmi “Koçum Benim”‘de ise koca bir rolü vardı. Bu filmde Türk sinemasının kralı Ayhan Işık ile beraber oynadı. Genellikle ‘esas oğlan’ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazandı.
1970 senesinde “Dikkat Kan Aranıyor” adlı filmde Ekrem Bora ile rolleri paylaştı, akıl hastanesinden kaçan deli rolü ile olağanüstü bir performans gösterdi. 1971 senesinde Yılmaz Güney ile “Yarın Son Gündür” adlı filmi çevirdi. Bu filmdeki rolü ile de 9. Antalya Film Şenliğinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. 1972 yılında Antalya Film Festivalinde, “Güllü” ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldı.
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570′li yıllarda Türk sinemasıbirkaç sene sinemadan uzaklaşarak çizgi-roman ve senaryo yazarlığı yaptı. Bu sırada TRT’den gelen bir teklifi değerlendirir ve sesli çekilen ilk dizi filmlerden biri olan “Sarıpınar 1914″ de oynadı.
Üç tane de film senaryosu yazdı. Bunlar; Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983, Baş Belası (Sinema Filmi)1982, Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977 filmleridir.
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6ÖDÜLLERİ
1971 Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Yarın Son Gündür
1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Güllü
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SÜLEYMAN TURAN’IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLERSon Bir Aşk (2015)
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8Yahşi Batı (2010)
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9Sonsuz 2009
Kabadayı (film) 2007
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10Denizciler Geliyor (1966)
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11Kral Arkadaşım (1964)
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12Yılan Hikayesi 1999 2002
Sırılsıklam 1998
Hatıralar / Her Şey Sizin İçin 1997
Aylaklar 1994
Kimsesizler 1994
Yıldızlar Gece Büyür 1991
Acı 1988
Es Deli Rüzgar 1988
077 Hızır - Acil Servis 1988
Bir Çember Kırılırken 1987
Kuruluş / Osmancık 1987
Sevdim Seni 1987
Vurmayın 1987
Yapayalnız 1986
Kıskaç 1986
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13Acı Sevda 1985
Sosyete Şaban 1985
Alkol 1985
Acımak 1985
Kaçış 1985
Acıların Çocuğu 1985
Kanun Adamı 1985
Kadın Bir Defa Sever 1984
Ayşem 1984
Ejderin İntikamı 1984
Darbe 1984
Halk Düşmanı 1984
Dönme Dolap 1983
Gizli Kuvvet 1983
Bataklıkta Bir Gül 1983
Kurban 1983
Küçük Ağa 1983
Şaka Yapma 1981
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14Bay Alkolü Takdimimdir 1981
Köşe Kapmaca 1979
Vah Başımıza Gelenler 1979
Kalleş Adam 1979
Üç Tatlı Bela 1979
Cevriyem 1978
Yüz Numaralı Adam 1978
Sevgili Dayım 1977
Hatasız Kul Olmaz 1977
Lanet / İlenç 1977
Bir Adam Yaratmak 1977
Delicesine 1976
Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976
Gel Barışalım 1976
İzin 1975
Delicesine 1975
Tatlı Tatlı 1975
Fıstıklar 1975
Gördüğün Yerde Vur 1975
Haydi Gençlik Hop Hop 1975
Panik 1975
Yatak Hikayemiz 1975
Gece Kuşu Zehra 1975
Çapkın Hırsız 1975
Beş Milyoncuk Borç Verir misin 1975
Dayı 1974
İstek 1974
Yalnız Adam 1974
Reisin Kızı 1974
Hostes 1974
Kısmet 1974
Kara Pençe’nin İntikamı 1973
Düşman 1973
Öksüzler 1973
Siyah Gelinlik 1973
Kara Pençe 1973
Kaderim Kanla Yazıldı 1973
Ben Böyle Doğdum 1973
Katran Bebek 1973
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15Yabancı 1973
Zalim 1973
Ölüm Satanlar 1973
Elveda Meyhaneci 1972
Aşk Fırtınası 1972
Delioğlan 1972
Gece 1972
Bir Aşk Bin Ölüm 1972
Şehmuz 1972
Hayatımın En Güzel Yılları 1972
Çöl Kartalı 1972
Korkusuz Kaptan Swing 1971
Yarın Son Gündür 1971
Yedi Kocalı Hürmüz 1971
Asrın Kadını 1971
Çıngar Başlıyor 1971
Güllü 1971
Kalleşlere Af Yok 1971
Ölüm Korkusu 1971
Sevimli Hırsız 1971
Kinova – Demir Yumruk 1971
Üç Öfkeli Adam 1971
Üç Kabadayı 1971
On Küçük Şeytan 1971
Ayşecik Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971
Kaderin Ağları 1970
Devler Geliyor 1970
Mağrur Kadın 1970
Kalbimin Efendisi 1970
Gölgedeki Adam 1970
Üç Kral Serseri 1970
Küçük Hanımın Şoförü 1970
Akrep Tuzağı 1970
Dikkat Kan Aranıyor 1970
Yeşil Kurbağalar 1970
Gönül Meyhanesi 1970
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16Tatlı Meleğim 1970
Çakırcalı Mehmet Efe 1969
Öldüren Aşk 1969
Boş Çerçeve 1969
Damga 1969
Kahraman Delikanlı 1969
Muhabbet Kuşu 1969
Bir Çirkin Adam 1969
Kan Su Gibi Akacak 1969
Gül ve Şeker 1968
Maskeli Beşlerin Dönüşü 1968
İngiliz Kemal 1968
Gönüllü Kahramanlar 1968
Korkusuz Yabancı 1968
Tek Kurşun 1968
Aşkım Günahımdır 1968
Kezban 1968
Maskeli Beşler 1968
Karaoğlan Yeşil Ejder 1967
Hindistan Cevizi 1967
Silahsız Dövüşelim 1967
Zehirli Hayat 1967
Sinekli Bakkal 1967
Aslan Yürekli Reşat 1967
Demir Yumruklu Üçler 1967
Erkek Adam Sözünde Durur 1967
Yıkılan Yuva 1967
Yarın Çok Geç Olacak 1967
Kardeş Kavgası 1967
Serseri 1967
Üç Sevdalı Kız 1967
Denizciler Geliyor 1966
Siyahlı Kadın 1966
Meleklerin İntikamı 1966
Vatan Kurtaran Aslan 1966
Fatih’in Fedaisi 1966
İntikam Ateşi 1966
Fırtına Beşler 1966
Ölüm Yaklaşıyor 1966
İhtiras Kurbanları 1966
Altın Küpeler 1966
Üç Kardeşe Bir Gelin 1965
Sevgili Öğretmenim 1965
Artık Düşman Değiliz 1965
Garip Bir İzdivaç 1965
Bir Gönül Oyunu 1965
Babamız Evleniyor 1965
Severek Ölenler 1965
Beş Şeker Kız 1964
Gençlik Rüzgarı 1964
Bana Derler Külhanlı 1964
Muhteşem Serseri 1964
Gecelerin Kadını 1964
Koçum Benim 1964
Hızır Dede 1964
Kral Arkadaşım 1964
Kimse Fatma Gibi Öpemez 1964
Sayın Bayan 1963
Beyaz Güvercin 1963