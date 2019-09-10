Usta sanatçı Süleyman Turan hayatını kaybetti (Süleyman Turan kimdir?)

İlk kez sahneye İstanbul’da bir tiyatro oyunuyla çıktı. Oynadığı ilk film Osman Seden’in yönettiği ve baş rollerde; Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen’in olduğu “Sayın Bayan” adlı filmdi.



Süleyman Turan, bir dönem de dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Önce Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı. Senaryolarını da o yazıyordu. Hafta sonlarında ise Veli Efendi’de “At yarışları”nda bilet sattı.

Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi vardı. İngiliz filolojisinde okurken her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine takıldı. Birgün Selim Naşit tiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü aldı. 1962′de Tiyatroya başladı. “Harput’ta Bir Amerikalı” oyununda başrol bile oynadı.





