NTV

Usta sanatçı Süleyman Turan hayatını kaybetti (Süleyman Turan kimdir?)

İHA

Yeşilçamda genellikle ‘esas oğlan’ın sadık dostu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirdi.

  • 1

    Usta sanatçı Süleyman Turan 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Son olarak Sonsuz Bir Aşk filminde oynayan usta oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

  • 2

    SÜLEYMAN TURAN KİMDİR? 

    Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. Gerçek Adı Süleyman Başturan’dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı öğrenirdi.

    Daha sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi'ne girdi, ancak üçüncü sınıfa kadar okuyabildi.

    Yedek subay olarak askere gitti. O sırada Kore Savaşı vardı. Gönüllü olarak Türk birliğine katılır ve Japonya’ya gitti. Birgün, Japonya’da askerler arasında bir yetenek yarışması düzenledi. Bu yarışmaya Türk askerler İngilizce yazılan bir piyes ile katılır ve oyun birinci seçildi. Bu onun sahne sanatlarına başladığı ilk denemesi oldu. Yine bir gece Tokyo’da bir gece kulübüne gittiklerinde bir film çekimine şahit oldu. Bu filmde figüran olarak oynadı. 


  • 3

    İlk kez sahneye İstanbul’da bir tiyatro oyunuyla çıktı. Oynadığı ilk film Osman Seden’in yönettiği ve baş rollerde; Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen’in olduğu “Sayın Bayan” adlı filmdi.

    Süleyman Turan, bir dönem de dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Önce Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı. Senaryolarını da o yazıyordu. Hafta sonlarında ise Veli Efendi’de “At yarışları”nda bilet sattı. 

    Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi vardı. İngiliz filolojisinde okurken her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine takıldı. Birgün Selim Naşit tiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü aldı. 1962′de Tiyatroya başladı. “Harput’ta Bir Amerikalı” oyununda başrol bile oynadı.


  • 4

    1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. Bu sırada Kemal filmdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun bulur ve Başturan’ı Turan olarak değiştirdi. “Sayın Bayan” filmi ile Türk sinemasına adım attı. Sonraki filmi “Koçum Benim”‘de ise koca bir rolü vardı. Bu filmde Türk sinemasının kralı Ayhan Işık ile beraber oynadı. Genellikle ‘esas oğlan’ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazandı. 

    1970 senesinde “Dikkat Kan Aranıyor” adlı filmde Ekrem Bora ile rolleri paylaştı, akıl hastanesinden kaçan deli rolü ile olağanüstü bir performans gösterdi. 1971 senesinde Yılmaz Güney ile “Yarın Son Gündür” adlı filmi çevirdi. Bu filmdeki rolü ile de 9. Antalya Film Şenliğinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. 1972 yılında Antalya Film Festivalinde, “Güllü” ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldı. 


  • 5

    70′li yıllarda Türk sinemasıbirkaç sene sinemadan uzaklaşarak çizgi-roman ve senaryo yazarlığı yaptı. Bu sırada TRT’den gelen bir teklifi değerlendirir ve sesli çekilen ilk dizi filmlerden biri olan “Sarıpınar 1914″ de oynadı. 

    Üç tane de film senaryosu yazdı. Bunlar; Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983, Baş Belası (Sinema Filmi)1982, Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977 filmleridir.
  • 6

    ÖDÜLLERİ

    1971 Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Yarın Son Gündür

    1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Güllü
  • 7

    SÜLEYMAN TURAN’IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

    SÜLEYMAN TURAN’IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
    Son Bir Aşk (2015)
  • 8

    Yahşi Batı (2010)

  • 9

    Sonsuz 2009
    Kabadayı (film) 2007
  • 10

    Denizciler Geliyor (1966)

  • 11

    Kral Arkadaşım (1964)
  • 12

    Yılan Hikayesi 1999 2002
    Sırılsıklam 1998
    Hatıralar / Her Şey Sizin İçin 1997
    Aylaklar 1994
    Kimsesizler 1994
    Yıldızlar Gece Büyür 1991
    Acı 1988
    Es Deli Rüzgar 1988
    077 Hızır - Acil Servis 1988
    Bir Çember Kırılırken 1987
    Kuruluş / Osmancık 1987
    Sevdim Seni 1987
    Vurmayın 1987
    Yapayalnız 1986
    Kıskaç 1986


  • 13

    Acı Sevda 1985
    Sosyete Şaban 1985
    Alkol 1985
    Acımak 1985
    Kaçış 1985
    Acıların Çocuğu 1985
    Kanun Adamı 1985
    Kadın Bir Defa Sever 1984
    Ayşem 1984
    Ejderin İntikamı 1984
    Darbe 1984
    Halk Düşmanı 1984
    Dönme Dolap 1983
    Gizli Kuvvet 1983
    Bataklıkta Bir Gül 1983
    Kurban 1983
    Küçük Ağa 1983
    Şaka Yapma 1981
  • 14

    Bay Alkolü Takdimimdir 1981
    Köşe Kapmaca 1979
    Vah Başımıza Gelenler 1979
    Kalleş Adam 1979
    Üç Tatlı Bela 1979
    Cevriyem 1978
    Yüz Numaralı Adam 1978
    Sevgili Dayım 1977
    Hatasız Kul Olmaz 1977
    Lanet / İlenç 1977
    Bir Adam Yaratmak 1977
    Delicesine 1976
    Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976
    Gel Barışalım 1976
    İzin 1975
    Delicesine 1975
    Tatlı Tatlı 1975
    Fıstıklar 1975
    Gördüğün Yerde Vur 1975
    Haydi Gençlik Hop Hop 1975
    Panik 1975
    Yatak Hikayemiz 1975
    Gece Kuşu Zehra 1975
    Çapkın Hırsız 1975
    Beş Milyoncuk Borç Verir misin 1975
    Dayı 1974
    İstek 1974
    Yalnız Adam 1974
    Reisin Kızı 1974
    Hostes 1974
    Kısmet 1974
    Kara Pençe’nin İntikamı 1973
    Düşman 1973
    Öksüzler 1973
    Siyah Gelinlik 1973
    Kara Pençe 1973
    Kaderim Kanla Yazıldı 1973
    Ben Böyle Doğdum 1973
    Katran Bebek 1973


  • 15

    Yabancı 1973
    Zalim 1973
    Ölüm Satanlar 1973
    Elveda Meyhaneci 1972
    Aşk Fırtınası 1972
    Delioğlan 1972
    Gece 1972
    Bir Aşk Bin Ölüm 1972
    Şehmuz 1972
    Hayatımın En Güzel Yılları 1972
    Çöl Kartalı 1972
    Korkusuz Kaptan Swing 1971
    Yarın Son Gündür 1971
    Yedi Kocalı Hürmüz 1971
    Asrın Kadını 1971
    Çıngar Başlıyor 1971
    Güllü 1971
    Kalleşlere Af Yok 1971
    Ölüm Korkusu 1971
    Sevimli Hırsız 1971
    Kinova – Demir Yumruk 1971
    Üç Öfkeli Adam 1971
    Üç Kabadayı 1971
    On Küçük Şeytan 1971
    Ayşecik Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971
    Kaderin Ağları 1970
    Devler Geliyor 1970
    Mağrur Kadın 1970
    Kalbimin Efendisi 1970
    Gölgedeki Adam 1970
    Üç Kral Serseri 1970
    Küçük Hanımın Şoförü 1970
    Akrep Tuzağı 1970
    Dikkat Kan Aranıyor 1970
    Yeşil Kurbağalar 1970
    Gönül Meyhanesi 1970
  • 16

    Tatlı Meleğim 1970
    Çakırcalı Mehmet Efe 1969
    Öldüren Aşk 1969
    Boş Çerçeve 1969
    Damga 1969
    Kahraman Delikanlı 1969
    Muhabbet Kuşu 1969
    Bir Çirkin Adam 1969
    Kan Su Gibi Akacak 1969
    Gül ve Şeker 1968
    Maskeli Beşlerin Dönüşü 1968
    İngiliz Kemal 1968
    Gönüllü Kahramanlar 1968
    Korkusuz Yabancı 1968
    Tek Kurşun 1968
    Aşkım Günahımdır 1968
    Kezban 1968
    Maskeli Beşler 1968
    Karaoğlan Yeşil Ejder 1967
    Hindistan Cevizi 1967
    Silahsız Dövüşelim 1967
    Zehirli Hayat 1967
    Sinekli Bakkal 1967
    Aslan Yürekli Reşat 1967
    Demir Yumruklu Üçler 1967
    Erkek Adam Sözünde Durur 1967
    Yıkılan Yuva 1967
    Yarın Çok Geç Olacak 1967
    Kardeş Kavgası 1967
    Serseri 1967
    Üç Sevdalı Kız 1967
    Denizciler Geliyor 1966
    Siyahlı Kadın 1966
    Meleklerin İntikamı 1966
    Vatan Kurtaran Aslan 1966
    Fatih’in Fedaisi 1966
    İntikam Ateşi 1966
    Fırtına Beşler 1966
    Ölüm Yaklaşıyor 1966
    İhtiras Kurbanları 1966
    Altın Küpeler 1966
    Üç Kardeşe Bir Gelin 1965
    Sevgili Öğretmenim 1965
    Artık Düşman Değiliz 1965
    Garip Bir İzdivaç 1965
    Bir Gönül Oyunu 1965
    Babamız Evleniyor 1965
    Severek Ölenler 1965
    Beş Şeker Kız 1964
    Gençlik Rüzgarı 1964
    Bana Derler Külhanlı 1964
    Muhteşem Serseri 1964
    Gecelerin Kadını 1964
    Koçum Benim 1964
    Hızır Dede 1964
    Kral Arkadaşım 1964
    Kimse Fatma Gibi Öpemez 1964
    Sayın Bayan 1963
    Beyaz Güvercin 1963
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin