Usta sanatçı Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı.
Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlendi.
91 yıllık ömrüne sığdırdığı sanat dolu kariyeriyle hafızalarda yer eden Yıldız Kenter için düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldız Kenter'in ailesi, yakınları ve çok sayıda oyuncu katıldı.
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi: "Yıldız Kenter hanımefendi tiyatro dediğimizde ilk önce akla geliyor. Tiyatro dendiğinde Yıldız Kenter'in ve onun sahne performansının ilk akla geliyor olması Yıldız Kenter hocamızın farklılığıdır. Tabii ki Türk sahnesi, tiyatro sahnesi her açıldığında onun sözlerini, onun mimiklerini öğrencilerinde görmeye devam edeceğiz. Tabii ki biz onun emanetine, onun bize bıraktığı anılara sahip çıkmaya, onları taze tutmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Ben sayın hocamızı vefatından bir gün önce hastanede ziyaret etme fırsatını bulmuştum."
"HAYRANLIKLA İZLEDİĞİM BİR SANATÇIYDI"
Törene katılan oyuncu Nevra Serezli, şunları söyledi: "Tiyatronun temel taşlarından biri. Ben gözümü açtım, Yıldız ve Müşfik Kenter ile tanıştım. 1963 senesinden beri her oyununu izledim. Beraber İngiltere'de bir oyun oynama şerefine nail oldum. Her zaman çok hayranlıkla izlediğim bir sanatçıydı. İyi bir usta ve hocam da oldu bir sene. Bazı insanlar var ya hani 'onlar hiçbir zaman gitmezmiş' gibi düşünülür. Yıldız hocamın gidişi böyle çok şok etti beni. Çünkü o hep vardır. Hep bu tiyatroda şu perde açılacaktır. Biz de arkaya kulise gidip onu öpeceğiz ve kutlayacağız. O da bizi karşılayacak, gibi geliyor. Bu son yıllarda çok fazla değer kaybettik."
"YILDIZ KENTER, TÜRK TİYATROSUNUN 'KİBELE'Sİ İDİ" (TIKLA İZLE)
Oyuncu Demet Akbağ, "Çok büyük bir kayıp Türk tiyatrosu için. Çok önemli bir tiyatro sanatçısını, hocayı kaybettik. Ben onun öğrencisi olabilme şansına sahip oldum. Onunla aynı sahneye çıkabilmiş biri olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeri dolmaz bir sanatçıydı. Türk tiyatrosu için çok büyük bir kayıp" diye konuştu.
Oyuncu Yetkin Dikinciler, "Kendisi şahsen benim hayatıma dokunmuş hatta benim hayatıma yön vermiş kişi. Sadece ben değil, burada kimle konuşsanız Yıldız Kenter'in hayatına dokunduğunu göreceksiniz. Bir devir kapandı gibi sözler dolaşmaya başladı. Onlar aslında devirleri kapatan değil başlatan insanlar. İlham veren, örnek olan insanlar. Bunu da örnek olma çabasıyla değil, samimiyetle yaptıkları işlerle ispatlayan insanlar. İyi ki varlar çünkü onlar var olmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.
"TÜRK TİYATROSUNUN ANNESİYDİ"
Oyuncu Ali Poyrazoğlu da "Bazen sözün bittiği noktaya geliyoruz. Benim hayatımda çok önemli bir insandı. Benim hocamdı, Türk tiyatrosunun annesiydi. Ben de çok emeği var. Türk tiyatrosuna, Türk tiyatro seyircisine çok emek verdi. Tiyatrocular büyük bir özveriyle çalışırlar. Kenter ailesi Türk tiyatrosu ve Türk diline büyük emek verdi. Bütün imkansızlıklara rağmen aylarca Anadolu'da turnelerde dolaştılar. Bu güzel binayı yaptılar Türk seyircisi için" dedi.
ALİ POYRAZOĞLU YILDIZ KENTER'İ ANLATTI (TIKLA İZLE)
"BENİM İÇİN ÇOK YÜCEYDİ"
Oyuncu Melek Baykal, "Sanata, sanatına ve hayata çok değer verdiğini biliyorum. Benim için çok yüceydi. Yıldız Kenter bir cumhuriyet kadınıydı. Onun izinden gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.
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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Oyuncu Sumru Yavrucuk, Yıldız Kenter'i anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Türk tiyatrosunun başı sağ olsun" diyen Yavrucuk, "Kuşkusuz en önemli tiyatro insanımızı, hocaların hocasını, canımızı kaybettik. Bütün hayatı sevgi ve bu sevgiyi yaymakla geçti. Onu düşündüğüm zaman sevgisini ve sanata tutkusunu hatırlıyorum" diye konuştu.
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Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Yıldız Kenter'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Levent'teki Afet Yolal Camii'ne götürüldü.
Kenter Levent Afet Yolal Camisi’nde çok sayıda sanatçı dostunun katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
İşte cenaze töreninden yansıyan diğer kareler...
Sanatçı Yıldız Kenter, 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi.
Asıl adı Ayşe Yıldız olan Kenter, İngiliz kökenli Olga Cynthia (Nadide) ile Ahmet Naci Bey'in çocuğuydu.
Ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik'ten oluşan 7 kişilik bir ailede büyüyen Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarını bitirdikten sonra, Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı.
Kenter, ABD ve İngiltere'de oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine de çalışmalar yaptı.
Usta sanatçı, 1956-1959'da çalıştığı Devlet Tiyatrosundan ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin Ertuğrul ile çalıştı, daha sonra kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu.
Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde bölüm başkanlığı da yapan usta sanatçı, üç kez Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.
Sanatçı ayrıca, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.
Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tenessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi uluslararası yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü'nün oyunlarını da sahneye koyan Kenter, 1981’de "Devlet Sanatçısı" unvanı aldı.
Yıldız Kenter, kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası birçok festivalde "En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanırken, 1995'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçı ayrıca, 1998'de Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 1999 ve 2000'de Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.
Kariyeri boyunca 100'den fazla tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan usta sanatçı, yaşamı boyunca sahnelediği roller ve sahneye koyduğu eserlerdeki başarısıyla dikkati çekti.
İşte fotoğraflarla Yıldız Kenter...