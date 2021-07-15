Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülen Çifte Minareli Medrese'de 90 eser sergileniyor

Erzurum'un sembolü haline gelen ve 13'üncü yüzyılın sonlarına doğru yaptırıldığı tahmin edilen Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2011-2016'da restore edildi. 2019 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararı ile teşhir ve tanzimi yapılan medrese, 'müze' statüsüne alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülecek Çifte Minareli Medrese için çalışma başlattı. Müzede sergilenecek eserlerin tespiti için Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanları Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars'taki camilerde incelemelerde bulundu.

Belirlenen taşınır eşyalar, tarihi medresede oluşturulan depolarda bakteri, nem, rutubet ve güveden temizlenip arındırıldıktan sonra onarım için atölyelere alındı. Büyük bölümü 16'ncı yüzyıldan kalma el yazması, hat levha, şamdan, halı, kilim, saat, cami sancağı, imaret kazanı, buhurdan, gülabdan, şamdan ve ahşap eserlerin onarımı uzmanlar tarafından yapıldı.

Vali Memiş, "Bizim tapu senedimiz, bizim Anadolu'daki varlığımızın tapu senetleri burası. Muhteşem bir tarihi eser. Daha önceleri buradaki odalar boştu. Şimdi 90 eseri sergiliyoruz. Ama sergiye layık 5 bin eser var. Onları da sergiye açık hale getireceğiz" dedi.