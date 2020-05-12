Val Kilmer'dan yıllar sonra Batman açıklaması

12.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 09:07
Ünlü oyuncu Val Kilmer, yıllar önce Batman Forever’da canlandırdığı Batman karakteri hakkında konuştu. New York Times'a açıklama yapan 60 yaşındaki Amerikalı oyuncu, neden bir filmin ardından rolünü bıraktığını anlattı.
Joel Schumacher'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Kilmer’ın yanı sıra Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O'Donnell, Tommy Lee Jones gibi önemli oyuncular da yer almıştı. Batman Forever'ın ardından Val Kilmer, bir daha herhangi bir Batman filminde rol almadı. Yönetmen Schumacher, 2017 yılında verdiği bşr röportajda, Val Kilmer'ın Batman devam filmi yerine Doctor Moreau filmiyle ilgilendiğini söylemişti. Söylenenlere göre oyuncu son dakikada Bruce Wayne'i bırakmıştı.
"KİMİN CANLANDIRDIĞININ BİR ÖNEMİ YOK"
Val Kilmer, yıllar sonra verdiği yanıtta, Batman'i kimin canlandırdığının bir önemi olmadığını söyleyerek, “Bu nedenle 5-6 Batman'e sahip olmamız çok kolay oldu. Bu Batman ile alakalı değil. Batman yok. Herkes kendi kurtuluşunu bulmalı. Nasıl bir ahlakla yaşayacaksınız? Ve bu süreçte kendimi kötü hissettiğim kısım, başka birini incitmek oldu” diye konuştu.
Batman Forever'ın konusu şöyleydi: Gotham Şehri’nin Karanlık Şövalyesi, bu macerada Two Face ve Riddler adlı iki korkunç süper suçluya karşı savaşır. Bir yandan şehri bu iki caninin elinden kurtarmaya çalışırken bir yandan da güzel doktor Chase Meridian’a kalbini kaptırmıştır. Kötülere karşı zorlu savaşında yeni ortağı ise harika çocuk Robin’dir.
1995 yapımı bu filmden önce Michael Keaton, Bruce Wayne'i canlandırmıştı. Kilmer'dan sonra ise George Clooney, Christian Bale ve Ben Affleck rolün sahibi oldu. Son olarak ise Robert Pattinson’ın Batman’i canlandırdığı filminin prodüksiyonu hala sürüyor.