Van Gogh'un 'Women Mending Nets in the Dunes' tablosuna 7 milyon euro (Dünyanın en pahalı resimleri)

82 milyon 500 bin dolarlık resim,1990'da Japon işadamı Ryoei Saito tarafından satın alındı. Eser, dönemin en pahalı resmiydi. O sıralarda 75 yaşında olan Saito, öldükten sonra bu eserin kendisiyle beraber yakılmasını vasiyet ettiyse de, daha sonra bu sözü eseri ne kadar sevdiğini belirtmek için lafın gelişi olarak söylediğini belirtti.