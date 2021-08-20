Van Gölü'nde flamingo fotoğrafı için sıraya girdiler

20.08.2021 - 13:53
Van Gölü havzasında yaklaşık 5 ay kalan, daha sonra da Afrika'ya göç eden flamingoları görüntülemek için bölgeye gelen Türkiye Gençlik Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nün 10 üyesi, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını, bununla da bölgede bulunan 232 kuş türünün tanıtımına katkı sağladıklarını anlattı.
Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Engin İşler, "TÜGVA fotoğrafçılık kulübü üyesi arkadaşlarımızla birlikte flamingoların en yoğun olduğu Gölağzı Mahallesi'ne geldik. Amacımız buradaki görsel şöleni çekip sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sunmak. Sadece flamingolar değil, bulunduğumuz yerde yüzlerce göçmen kuş çeşidi bulunmakta. Bizim gibi doğa fotoğrafçılığı yapan bütün arkadaşlarımızı bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.