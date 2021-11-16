Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde Demir Çağı'na ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu. Bölgede çalışmalarını sürdüren arkeologlar bulunan parçaları incelemeye devam ediyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.11.2021 - 14:56

Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 1

Gölü kıyısında 3000 yıllık kalıntılara rastlandı.

Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 2

Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi'nde insan kemikleriyle karşılaşan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 3

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 4

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç da bölgede inceleme yaptı.

Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 5

Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemikleri, seramik ve çömlek parçalarının Demir Çağı'na ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 6

Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 7

İşte diğer kareler...

Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 8
Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 9
Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 10
Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 11
Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 12
Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 13
Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 14
Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 15
Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 16
Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - 17

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