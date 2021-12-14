Van'ın Muradiye ilçesinde define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti

Van'ın Muradiye ilçesindeki Aksorik Dağı eteklerinde bulunan tarihi Saint Stefanos Kilisesi define avcıları tarafından tahrip edildi.

Haberler - İHA 14.12.2021 - 12:34

Van'ın Muradiye ilçesinde define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti - 1

Ermeniler için önemli mekanlar arasında yer alan kilise, 17’nci yüzyılda Aksorik Dağı’nın eteklerinde ve Bend-i Mahi Çayı kenarına inşa edildi. Saint Stefanos Kilise, tüm tahribatlara rağmen ayakta kalmayı başardı.

Van'ın Muradiye ilçesinde define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti - 2

Son 50 yıl içerisinde define avcıları tarafından içi ve etrafı kazılan kilise, neredeyse çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Van'ın Muradiye ilçesinde define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti - 3

Doğa Fotoğrafçısı Recep Dağ, Muradiye ilçesinde bulunan tarihi Saint Stefanos Kilisesi’nin çekimlerini yapmaya geldiklerini belirterek, “Burada gördüğümüz manzara bizleri üzdü. Defineciler tarafından talan edilmiş, etrafında derin çukurlar açılmış. Bir an önce buranın yetkililer tarafından korunma altına alınmasını istiyoruz" dedi.



Van'ın Muradiye ilçesinde define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti - 4

Doğa gezgini Veysel Ete ise Muradiye'nin doğal güzelliklerini görmeye geldiklerini belirterek, “Tarihi Saint Stefano Kilisesi’ni görmek istedik. Maalesef kilisenin harap olduğunu gördük, sorduğumuzda ise definecilerin yaptıkları kazı sonucunda harap olduğunu öğrendik. 17. yüzyılda yapılan bir kilise ve ciddi bir doğal güzellik ve manzaraya sahip. Ermeniler için önemli olduğu kadar bizim için de önemli olan kilisenin restorasyonu yapılabilir" diye konuştu. 

İşte diğer kareler...

Van'ın Muradiye ilçesinde define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti - 5
Van'ın Muradiye ilçesinde define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti - 6
Van'ın Muradiye ilçesinde define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti - 7
Van'ın Muradiye ilçesinde define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti - 8

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