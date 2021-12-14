Van'ın Muradiye ilçesinde define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti

Doğa gezgini Veysel Ete ise Muradiye'nin doğal güzelliklerini görmeye geldiklerini belirterek, “Tarihi Saint Stefano Kilisesi’ni görmek istedik. Maalesef kilisenin harap olduğunu gördük, sorduğumuzda ise definecilerin yaptıkları kazı sonucunda harap olduğunu öğrendik. 17. yüzyılda yapılan bir kilise ve ciddi bir doğal güzellik ve manzaraya sahip. Ermeniler için önemli olduğu kadar bizim için de önemli olan kilisenin restorasyonu yapılabilir" diye konuştu.





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