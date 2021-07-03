Vefatının 21. yılında unutulmaz Kemal Sunal filmleri ve karakterleri

Usta sanatçı Kemal Sunal, birçok karakterle Yeşilçam'da boy gösterdi. Oynadığı filmlerle hala sevilerek izlenen Sunal’ın en çok sevilen filmlerini ve karakterlerini derledik. Bu karakterler arasında kimler yok ki... Hababam Sınıfı’nın İnek Şaban’ından bir çöpçüye, bir paşadan ağaya karşı gelen Feyzo’ya… İşte Kemal Sunal’ın unutulmaz karakterleri...

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İnek Şaban/ Hababam Sınıfı: Kuşkusuz akıllarda en çok yer bırakan Kemal Sunal karakterlerinden biri İnek Şaban oldu. Hababam Sınıfı serilerinin en çok sevilen karakteri İnek Şaban’ın milyonları güldüren şu replikler ile hafızalara kazındı: hocam bize fung ku mu öğreteceksiniz”

Şaban/ Tosun Paşa : Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri arasında Yeşil Vadi için çıkan çatışmaları anlatan kahkaha tufanı filmde Kemal Sunal, evin uşağı Şaban’ken paşanın kızını almak ve Yeşil Vadi’ye sahip olmak için Sahte Tosun Paşa olur.







Salako: Kemal Sunal’ın akıllarda en çok yer bırakan karakterlerinden biri Salako. Babasının zorla evlendirmek için uğraştığı Emine sevdiğine kavuşmak için Salako’dan yararlanır. Ancak Salako, Hamido’yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur





Şaban Oğlu Şaban: Saf ve patavatsız bir askeri canlandıran Kemal Sunal, filmde kumandanı Hüsamettin’in evinde kaybolan elması bulmak için görevlendirilmiştir.





Feyzo / Kibar Feyzo: Askerden döndükten sonra sevdiği kızın başlık parası için senet yapan ve parayı kazanmak için şehre giden bir adam olarak karşımızda gördüğümüz Kemal Sunal’ın Şener Şen’le (Ağa ile) karşılıklı oynadıkları paralı tuvalet sahnesi herkesin aklına kazınmıştı.







Saffet/ Salak Milyoner: Dört kardeşin İstanbul’da define aramalarını anlatan filmde Kemal Sunal karşımıza kardeşlerin en safı olarak karşımıza çıkmıştı.





Kaymakam Cafer/ Mavi Boncuk: Gittikleri gazinoda gelen hesabı ödeyemeyen ve kendilerine kötü davrandıkları için gazinonun assolisti Emel Sayın’ı kaçıran arkadaşların hikayesini anlatan filmde Kemal Sunal karşımıza yine saf bir karakter olan Kaymakam Cafer ile çıkmakta.

Niyazi/ Atla Gel Şaban: Minibüste yaptığı at yarası kuponları tutan ve bunu fark eden mafya babası tarafından kaçırılan Niyazi’nin komik hikayesini anlatan filmin Minibüs sahneleri Türk filmi severlerin hafızalarından hiç çıkmayan sahneler arasına girmiştir.





Abdi /Şaşkın Damat: Zengin bir adamın yanında bahçivan olan Abdi, işverenin ricası ile yeğeni Serpil ile evlenir. Kız ile balayı için Uludağ’a gidince Serpil orada başka bir adama aşık olur ve Abdi’yi kendinden uzaklaştırmak için türlü yollara başvurur.





Hanzo: Kemal Sunal’ın ormanda büyümüş ve yakalanıp hastaneye getirilmiş birini canlandırdığı karakter kendisine yardım eden doktora aşık olunca gülme krizlerine yol açan bir film ortaya çıkmıştı.







Şaban/Süt Kardeşler : Türk sinemasının en iyi komedi filmlerinden biri olan Süt Kardeşler’de Kemal Sunal karşımıza yine Şaban isminde karakter ile çıkmakta.





Kemal/ Sahte Kabadayı: Bir mafya babasının saf oğlunu canlandırdığı filmde Kemal Sunal babasının merası için kendisine kurulan tüm planlardan bir şekilde kurtulmuştur.

Zühtü/ Meraklı Köfteci: Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Zühtü, bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş bulur. Kızın akrabaları, boşanması halinde; Zühtü`nün akrabaları ise evli kalması ve bir çocuk sahibi olması halinde mirasa konacakları hayalini kurmaktadırlar. İki arada bir derede kalan Zühtü ise kıza giderek aşık olur.

Seyyit/ Kapıcılar Kralı: Altın Portakal’da en iyi erkek oyuncu ödülü kazandıran bu karakterde Kemal Sunal’ bir apartmanın kurnaz ve iş bilir kapıcısını canlandırmaktadır.

Sakar Şakir: Sakarlığı ile başına türlü işler açan Şakir’in amcasından kalan mirası akrabalarının almak için yaptığı oyunlardan saflığı ile kurtulması izleyenleri çok güldürmüştü.

Apti Şakrak/ Çöpçüler Kralı: Mahalledeki hizmetçiye aşık olan çöpçü Apti’nin bir gazinoda şarkı söylemesi ile hayatı değişir. Kamal Sunal’ı sıklıkla şarkı söylerken gördüğümüz bu karakter izleyiciler tarafından çok sevilmişti.





Şaban/ İnek Şaban: Kemal Sunal’ın ünlü bir kaleci ile karıştırılan ve kalede devleşip başarılı olan birinin karakterini canlandırdığı film izleyiciler tarafından akıllarda yer etmişti.





İbrahim Zübükzade/ Zübük : Kemal Sunal bu filmde meslekten ihraç edilmiş, sözünde durmayan bir milletvekilini canlandırmıştır.





Memo/ Davaro : Sevdiği kız ile evlenmek için kan davalısını öldürmek zorunda kalan birini canlandırdığı filmin mezar sahnesi herkes tarafından hatırlanmaktadır.





Doktor Civanım: Şehirde hademelik yapmış biri olan Kemal köyüne gelip doktormuş gibi davranır ve köylü kızların gözdesi olur.

Şabaniye: Kemal Sunal bu filmde bir kan davasından dolayı kadın olan bir karakteri canlandırmaktadır.





Mehdi/ Propaganda: Rol aldığı en son film olan Propaganda’da Kemal Sunal bir , Gümrük Muhafaza Müdürü olarak karşımıza çıkmaktadır