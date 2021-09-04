Venedik Film Festivali'nden corona virüs raporu: Sıfır vaka

Venedik Film Festivali'nin ilk iki gününde, kalabalığa rağmen hiç kimsede corona virüs vakasına rastlanmadı. Alınan önlemlerin ve sonuçlarının diğer festivaller için de motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

04.09.2021 - 13:25

Venedik Film Festivali'nden corona virüs raporu: Sıfır vaka - 1
Corono virüs önlemleri kapsamında 78'inci Venedik Film Festivali'nin açılışında ve ertesi gün konukları üzerinde 676 Covid testi gerçekleştirildi. Organizatörler, yapılan testlerde sıfır pozitif sonuç elde edildiğini söyledi.
Venedik Film Festivali'nden corona virüs raporu: Sıfır vaka - 2
Şu ana kadar protokollerin iyi gittiği ve herkesin hassasiyetle uyduğu da belirtildi.
Venedik Film Festivali'nden corona virüs raporu: Sıfır vaka - 3
Festival mekanlarında tüm misafirleriin aşı belgesi olması ve maske takması zorunlu.

Venedik Film Festivali'nden corona virüs raporu: Sıfır vaka - 4
İtalya'ya yurt dışından giriş yapanların da varışta Covid testinin negatif çıktığını kanıtlamaları gerekiyor.

Venedik Film Festivali'nden corona virüs raporu: Sıfır vaka - 5
İlk birkaç gün, güvenlik kontrolleri nedeniyle normalden daha uzun kuyruklar görüldü ancak ertesi sabah gecikmeli taramalar veya bekletmelerle ilgili daha az rapor vardı.

Venedik Film Festivali'nden corona virüs raporu: Sıfır vaka - 6
Güvenlik önelmleri sıkı ve durum herkesin yararına. Gazetecilerin gösterimlere normalden biraz daha erken gitmesi gerekiyor. Çoğu basının ve konuğun ilgisi, Covid protokollerinden sonra hemen sıkı bir şekilde gösterimdeki filmlere kaydı.

Venedik Film Festivali'nden corona virüs raporu: Sıfır vaka - 7
Venedik Film Festivali'nden şuana kadar ki corona virüs önlemlerinin ve alınan sonuçları diğer festivallere de ilham vermesi bekleniyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER