Venedik Film Festivali'nden corona virüs raporu: Sıfır vaka

Venedik Film Festivali'nin ilk iki gününde, kalabalığa rağmen hiç kimsede corona virüs vakasına rastlanmadı. Alınan önlemlerin ve sonuçlarının diğer festivaller için de motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

Abone ol Paylaş









04.09.2021 - 13:25

Corono virüs önlemleri kapsamında 78'inci Venedik Film Festivali'nin açılışında ve ertesi gün konukları üzerinde 676 Covid testi gerçekleştirildi. Organizatörler, yapılan testlerde sıfır pozitif sonuç elde edildiğini söyledi.

Şu ana kadar protokollerin iyi gittiği ve herkesin hassasiyetle uyduğu da belirtildi.

Festival mekanlarında tüm misafirleriin aşı belgesi olması ve maske takması zorunlu.





İtalya'ya yurt dışından giriş yapanların da varışta Covid testinin negatif çıktığını kanıtlamaları gerekiyor.





İlk birkaç gün, güvenlik kontrolleri nedeniyle normalden daha uzun kuyruklar görüldü ancak ertesi sabah gecikmeli taramalar veya bekletmelerle ilgili daha az rapor vardı.





Güvenlik önelmleri sıkı ve durum herkesin yararına. Gazetecilerin gösterimlere normalden biraz daha erken gitmesi gerekiyor. Çoğu basının ve konuğun ilgisi, Covid protokollerinden sonra hemen sıkı bir şekilde gösterimdeki filmlere kaydı.





Venedik Film Festivali'nden şuana kadar ki corona virüs önlemlerinin ve alınan sonuçları diğer festivallere de ilham vermesi bekleniyor.