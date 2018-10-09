Venom, Thor: Ragnarok'u geride bıraktı (05-07 Ekim 2018 Box Office rakamları)
Dünya genelinde başarılı bir açılış gerçekleştiren Venom, Türkiye'de de rekor bir açılışla Box Office Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti. Vizyondaki ilk üç gününde 302.298 seyirci tarafından izlenen film, Ekim ayı tüm zamanların en iyi yabancı film açılışına imza attı. Rekor, geçen sene vizyona giren ve açılışında 280.571 seyirci tarafından izlenen Thor: Ragnarok'a aitti. İşte hafta sonu gişe rakamları...
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10. Kayıp Aranıyor 28.09.18 8.535
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29. Johnny English Tekrar İş Başında 15.187
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38. İnanılmaz Aile 2 16.800
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47. Babamın Ceketi 20.862
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56. Dehşetin Yüzü 26.750
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65. Bücür 2 43.697
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74.Küçük Ayak 49.532
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83. İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi 54.035
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92. Göktaşı 70.163
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1. Venom: Zehirli Öfke