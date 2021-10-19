Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye)

Haftanın yeni filmlerinden Venom: Zehirli Öfke 2, 186 bin 359 seyirciyle pandemi döneminin en iyi açılış performansına ulaştı ve yaklaşık 4.5 milyon liralık hasılat yaptı. İşte 15-17 Ekim 2021 haftası Türkiye'de gişe rakamları...

Haberler 19.10.2021 - 09:55

Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye) - 1
Nefesini Tut 2

Hasılat: 77.788 TL
Seyirci: 3.499
Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye) - 2
Son Düello

Hasılat: 160.711 TL
Seyirci: 5.984


Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye) - 3
Âkif

Hasılat: 83.182 TL
Seyirci: 8.306


Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye) - 4
Cadılar Bayramı Öldürür

Hasılat: 211.994 TL
Seyirci: 8.993


Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye) - 5
Luka

Hasılat: 250.191 TL
Seyirci: 11.022


Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye) - 6
Peter Rabbit: Kaçak Tavşan

Hasılat: 302.246 TL
Seyirci: 13.482


Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye) - 7
Ölmek İçin Zaman Yok

Hasılat: 612.623 TL
Seyirci: 21.923


Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye) - 8
Patron Bebek 2: Aile Şirketi

Hasılat: 604.004 TL
Seyirci: 27.805


Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye) - 9
Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

Hasılat: 962.101 TL
Seyirci: 44.154


Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye) - 10
Venom: Zehirli Öfke 2

Hasılat: 4.492.505 TL
Seyirci: 186.359



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