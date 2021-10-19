Venom: Zehirli Öfke 2'den pandemi döneminin en iyi açılış (15-17 Ekim 2021 Box Office Türkiye)
Haftanın yeni filmlerinden Venom: Zehirli Öfke 2, 186 bin 359 seyirciyle pandemi döneminin en iyi açılış performansına ulaştı ve yaklaşık 4.5 milyon liralık hasılat yaptı. İşte 15-17 Ekim 2021 haftası Türkiye'de gişe rakamları...
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