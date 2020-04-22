Venom’un devam filminin gösterimi corona virüs nedeniyle ertelendi

ntv.com.tr 22.04.2020 - 07:48
Venom: Let There Be Carnage adlı ikinci filmin yeni gösterim tarihi 25 Haziran 2021 olarak belirlendi.
Sony yapım şirketi, daha önce de Morbius filmini 21 Temmuz 2020’den 19 Mart 2021’e, Ghostbusters: Afterlife’ı 10 Temmuz 2020’den 5 Mart 2021’e ve Tom Holland’lı aksiyon Uncharted’ı 5 Mart 2021’den 8 Ekim 2021’e ertelemişti.
Venom’un ertelenme kararı, Warner Bros. şirketinin merakla beklenen Robert Pattinson’lı The Batman filmini erteleme haberinin ardından geldi.
Venom filminde, Marvel Comics’in süper kahraman karakteri Venom adlı organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesi anlatılıyor. İkinci devam filminde tıpkı birincide olduğu gibi Tom Hardy başrolde yer alıyor.