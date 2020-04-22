Venom’un devam filminin gösterimi corona virüs nedeniyle ertelendi

Sony yapım şirketi, daha önce de Morbius filmini 21 Temmuz 2020’den 19 Mart 2021’e, Ghostbusters: Afterlife’ı 10 Temmuz 2020’den 5 Mart 2021’e ve Tom Holland’lı aksiyon Uncharted’ı 5 Mart 2021’den 8 Ekim 2021’e ertelemişti.