Venom’un devam filminin gösterimi corona virüs nedeniyle ertelendi

Venom'un devam filmi Venom: Let There Be Carnage corona virüs engeline takıldı. Prodüksiyonu durdurulan filmin gösterim tarihi bir yıl ileri atıldı

ntv.com.tr 22.04.2020 - 07:48

2018 yapımı aksiyon-bilim kurgu türündeki Venom’un devam filmi de corona virüs engeline takıldı.
Andy Serkis’in yönetmenliğini üstlendiği, Tom Hardy’nin başrolde yer aldığı filmin prodüksiyonu salgın nedeniyle durdurulunca, 2 Ekim 2020 olarak belirlenen gösterim tarihi ertelendi.

Venom: Let There Be Carnage adlı ikinci filmin yeni gösterim tarihi 25 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Sony yapım şirketi, daha önce de Morbius filmini 21 Temmuz 2020’den 19 Mart 2021’e, Ghostbusters: Afterlife’ı 10 Temmuz 2020’den 5 Mart 2021’e ve Tom Holland’lı aksiyon Uncharted’ı 5 Mart 2021’den 8 Ekim 2021’e ertelemişti.

Venom’un ertelenme kararı, Warner Bros. şirketinin merakla beklenen Robert Pattinson’lı The Batman filmini erteleme haberinin ardından geldi.

Venom filminde, Marvel Comics’in süper kahraman karakteri Venom adlı organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesi anlatılıyor. İkinci devam filminde tıpkı birincide olduğu gibi Tom Hardy başrolde yer alıyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER